Vader met gebroken been na aanval door scooterrijder: 'Geen idee waarom'

Een gezellig avondje barbecueën is voor een vader en zoon uit Bergen op Zoom in een nachtmerrie geëindigd. Op weg naar huis werd de vader zwaar mishandeld door een scooterrijder. De jongen probeerde hem eerst van zijn fiets te trappen en sloeg hem daarna in elkaar. In het tv-programma Bureau Brabant deelde de politie maandagavond camerabeelden.

“Ik voelde enorm veel pijn aan mijn rechteronderbeen en voet”, vertelt de vader in het programma. “Ik dacht eerst aan een kneuzing, maar later bleek dat mijn been op twee plekken gebroken was. Mijn scheenbeen en mijn kuitbeen.”

De scooterrijder ging er na de mishandeling vandoor. De man eindigde in het ziekenhuis, waar hij is geopereerd. Zes weken lang mocht hij zijn been niet belasten. Waarom de scooterrijder het op hem gemunt had, weet hij niet. “Ik heb geen idee waarom mij dit is overkomen. Ik heb niet gespuugd en vind het niet normaal dat dit zomaar gebeurt.”

De dader is nog steeds voortvluchtig. Het gaat om een witte jongen die tussen de vijftien en twintig jaar oud is. Het meisje achterop is ongeveer even oud. Ze reden op een donkerrode snorbromfiets met twee spiegels en een zwart rekje achterop.

Volgens de politie stonden er veel jongeren om de man heen tijdens de mishandeling. Een aantal van hen heeft de politie al gesproken, maar sommige nog niet. De politie roept hen op zich te melden.