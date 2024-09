Man slaat meisje (15) in elkaar, oogkassen en borstkas gekneusd

Een 15-jarig meisje is afgelopen februari op klaarlichte dag zwaar mishandeld in het centrum van Tilburg. Na een woordenwisseling sloeg de man het meisje in elkaar. Ze kneusde daarbij haar beide oogkassen. De dader is nog altijd niet gevonden. De politie bracht maandagavond herkenbare beelden naar buiten in Bureau Brabant.

De mishandeling gebeurde in de Pieter Vreedestraat. Het meisje liep samen met haar broer door de winkelstraat en kreeg onenigheid met een man. Een omstander filmde het tafereel. Op het moment dat de man begint te slaan stopt het beeld. “Ik voelde dat de man mij met zijn hand raakte in mijn gezicht tussen mijn ogen”, zo doet het meisje haar verhaal. “Ik voelde meteen pijn. Daarna trapte hij me tegen mijn rug aan. Ik voelde daar ook meteen pijn. En toen sleurde de man mij op de grond.” De man ging er na de aanval vandoor. Het meisje bleef zwaargewond achter. Haar oogkassen en borstkas zijn gekneusd. Ook had ze weken pijn aan haar rug. De politie is al maanden op zoek naar de man. Vanwege het onderzoek duurde het even voordat ze de beelden naar buiten kon brengen. Mensen die de man herkennen kunnen zich daar melden.