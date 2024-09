Gevangenen EBI gaan in hongerstaking uit protest tegen zwaar regime

Acht gevangenen die in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zitten gaan dinsdag in hongerstaking. Dat meldt Het Parool. Daarmee protesteren ze tegen de, in hun ogen, inhumane detentieomstandigheden.

Ze voelen zich niet gehoord en zien de actie als een laatste middel om aandacht te vragen voor de manier waarop ze worden behandeld. Van de elf gedetineerden gaan er acht in hongerstaking. Twee dagen lang zullen zij niet eten en drinken. Dat drie gedetineerden niet meedoen, heeft volgens de krant te maken met hun medicatie. Zwaarste regime van het land

In de gevangenis in Vught zitten de grootste criminelen van Nederland, waaronder Ridouan Taghi en Willem Holleeder. De gevangenis heeft dan ook het zwaarste veiligheidsregime van Nederland. Zo mogen de gevangenen maar een uurtje per dag uit hun cel, hebben ze amper contact met bewakers en medegedetineerden en worden alle telefoongesprekken afgeluisterd. Verschillende Nederlandse en Europese instanties hebben kritiek op het strenge regime in de EBI. Zo oordeelde de Raad van Europa vorig jaar nog dat de maatregelen ‘buitensporig’ zijn. Contact tussen gevangenen

Ook kwam de EBI deze maand veelvuldig in het nieuws toen bleek dat Ridouan Taghi was overgeplaatst naar een andere afdeling, waar hij contact had met zijn handlanger Said Razzouki. Kort daarna bleek dat meerdere gevangenen onderling contact hebben gehad via de waterkanalen van de wc’s. Advocaat Hakan Külcü, die meerdere gedetineerden bijstaat, onthulde dat vorige week omdat hij wil dat de vrijheden van gedetineerden in de EBI niet nog verder worden ingeperkt. 'Er is meer maatwerk nodig voor de belangenafwegingen van de individuele gedetineerden', zei hij toen. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Naar aanleiding van de onthullingen gaat de inspectie de EBI beter in de gaten houden Dat Taghi contact had met andere gevangenen gebeurde door fout Andere gedetineerden communiceerden ook met elkaar, via de toiletten