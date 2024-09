'Ik vermoord je': vierde official mist voor straf PSV - Sporting

Fabio Maresca, die dinsdag vierde man zou zijn bij PSV - Sporting Clube de Portugal, moet thuis blijven. De Italiaan is van de Champions Leaguewedstrijd gehaald. Hij is in opspraak geraakt na een duel in de competitie van Koeweit.

Maresca zou afgelopen weekend een speler met de dood hebben bedreigd, zo melden verschillende media. “Ik vermoord je.” Dat zou de scheidsrechter hebben geroepen tegen een speler van Al-Arabi, Khaled Al-Murshed. Het incident gebeurde tijdens de wedstrijd tegen Kuwait SC. Er zou ook aangifte zijn gedaan tegen de 43-jarige Maresca, zo meldt de Iitaliaanse sportkrant Corriere dello Sport. Maresca wordt tijdens PSV - Sporting in Eindhoven vervangen door Daniele Doveri. De vierde man houdt onder meer het bord omhoog wanneer er gewisseld wordt of om aan te geven wat de extra tijd is. De wedstrijd in het Philips Stadion, die om negen uur begint, wordt geleid door Marco Gaudi.