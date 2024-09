FC Den Bosch en Helmond Sport kansrijk voor eerste periodetitel

De strijd om de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie belooft komende vrijdag een geweldige apotheose te krijgen. Drie ploegen, waaronder FC Den Bosch en Helmond Sport, beginnen met evenveel punten aan de negende en laatste speelronde. De twee Brabantse clubs hebben net als Excelsior zeventien punten. De Rotterdamse ploeg heeft een iets beter doelsaldo.

Het duel werd in de 88e minuut voor een minuut of tien onderbroken. Scheidsrechter Martijn Vos deed dit nadat er vanuit het uitvak vuurwerk op het veld was gegooid. Nadat de dader was gevonden, kon het duel worden hervat.

FC Den Bosch is van de drie belangrijkste kandidaten de club met de minste tegentreffers. Helmond Sport scoorde het minst vaak. Beide ploegen hebben vrijdag thuisvoordeel. Zij hopen op eigen veld de periodetitel te pakken. Hun tegenstanders zijn respectievelijk De Graafschap en Jong Ajax. Excelsior, dat al 23 keer scoorde, gaat op bezoek bij Roda JC. De Graafschap heeft theoretisch ook nog kans op de eerste periodetitel en daarmee deelname aan de nacompetitie.

Binnen kwartier op 0-3

Op De Herdgang in Eindhoven opende Lennerd Daneels al na 3 minuten de score voor Helmond Sport. Dat deed hij tegen zijn oude club met een mooi, gekruld schot vanaf randje zestien. In de 10e minuut maakte Anthony van den Hurk er na een aanval uit het boekje 0-2 van. Jonas Scholz profiteerde weer 5 minuten later van mistasten van Niek Schiks. Het was niet het eerste foutje van de doelman van Jong PSV in de eerste helft. Meer tegendoelpunten bleven hem bespaard.

De thuisclub, sinds dit seizoen onder leiding van Fons Groenendijk, mocht echt blij zijn met de 0-3 ruststand. Zelf kwam ze tot slechts één kans.

Na een klein uur spelen deed Jong PSV eindelijk wat terug, maar dat gebeurde wel met misschien de mooiste treffer van de avond. De Australische invaller Marcus Younis tekende ervoor met een hard afstandsschot. Hierbij bleef het, waardoor de Eindhovense beloften ook de vierde thuiswedstrijd van dit seizoen niet wisten te winnen.

Van beide ploegen kreeg één speler een gele kaart: Madi Monamay (Jong PSV) en Amir Absalem (Helmond Sport).