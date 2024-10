Brand verwoest drie auto's: 'Gelukkig stonden ze op afstand van huizen'

Aan het Maurickplantsoen in de wijk Rijpelberg in Helmond gingen maandagnacht drie auto's in vlammen op. Het vuur werd rond kwart over een 's nachts ontdekt.

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto's - die van verschillende eigenaren zijn - verloren gingen.

Van de auto's aan het Maurickplantsoen in Helmond bleef weinig over (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

Geluk

Een van de uitgebrande bestelbussen lag vol gereedschap. Ook dat ging in vlammen op. De politie spreekt van een geluk dat de auto's op enige afstand van huizen stonden. Camerabeelden

Agenten hebben verklaringen van buurtbewoners opgenomen en zijn op zoek naar camerabeelden van de omgeving rond kwart over een 's nachts, het tijdstip waarop de brand ontdekt werd. Een bergingsbedrijf heeft de auto's meegenomen.