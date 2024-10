Man ziet auto in vlammen opgaan: 'Ik had hem pas drie weken!'

"Ik had deze bestelbus net drie weken...", verzucht een 42-jarige Helmonder dinsdagochtend. Maandagnacht zag hij zijn auto - en twee auto's die daarnaast geparkeerd waren - in vlammen opgaan. De brand aan het Maurickplantsoen in de Helmondse wijk Rijpelberg laat diepe sporen na.

"Mijn vorige auto is door een dronkaard total loss gereden in de Ardennen", vertelt de man. "Toen lag ik te slapen in de caravan toen het 's avonds gebeurde. En drie weken later gebeurt dit."

"Ik was in paniek en ook een beetje kwaad. Vervolgens ben ik maar naar binnen gegaan, heb ik me aangekleed, wat gedronken, en water in mijn gezicht gewreven. Tja, je kunt niets doen. Je staat erbij te kijken. Ik heb vervolgens agenten gesproken en de verzekering gebeld. Ik moet van alles regelen. Ik moet een andere auto hebben."

Ook toen deze brand werd ontdekt, lag de man op een oor. "Ik werd wakker gemaakt door een buurvrouw. Zij belde aan en schreeuwde door de brievenbus. Ik liep naar buiten in mijn boxershort en zag toen de drie auto's in brand staan. Toen ik aan kwam lopen, stond er al politie en brandweer. De vlammen sloegen uit de auto's."

De andere twee uitgebrande auto's zijn van een 23-jarige vrouw en haar vriend. "In die bestelbus reed mijn vriend en die auto was van mij", wijst ze. "Ik was in de badkamer, die grenst aan de tuin, toen ik een tikje hoorde en daarna een sissend geluid. Net alsof je vuurwerk afsteekt. Vervolgens hoorde ik een kleine knal. Ik schrok heel erg en ging meteen uit het raam kijken. Toen zag ik twee auto's in de fik staan en de derde had toen ook al vlam gevat. Toen heb ik 112 gebeld."

In de auto's lagen versieringen voor hun aanstaande bruiloft. "Ballonnen, vlaggetjes en kaarsen. Dat dit verloren is gegaan, is niet zo heel erg natuurlijk. Maar dit kun je er niet bij hebben, een week van tevoren. Alles wordt op zich wel opgelost met de verzekering en hulp van vrienden en familie, maar het is wel even ontzettend klote."

Agenten hebben verklaringen van buurtbewoners opgenomen en zijn op zoek naar camerabeelden van de omgeving rond kwart over een 's nachts, het tijdstip waarop de brand ontdekt werd.

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT:

De politie spreekt van een geluk dat de auto's op enige afstand van de huizen stonden