Eenzaamheid onder gedetineerden: ‘Sommigen hebben niemand meer buiten'

Gedetineerden zitten letterlijk achter een muur, zij doen even niet mee aan de maatschappij. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid draait het juist om je verbonden te voelen en van betekenis te zijn. In de penitentiaire inrichting (PI) Vught helpt herstelconsulent Eva van Vugt daders de schade te herstellen die ze hun slachtoffers, familie en anderen hebben toegebracht. "Gedetineerden willen het vaak beter doen, maar ze weten niet waar ze moeten beginnen."

“Ze zeggen bijvoorbeeld tegen hun kinderen dat papa op vakantie is of ze doen bij het thuisfront alsof het goed gaat, terwijl dat niet het geval is.” Door deze leugens delen ze hun echte gevoelens niet, wat hun tijd in gevangenis extra zwaar kan maken.

“Er zijn gedetineerden die hebben niemand meer buiten ”, zegt Eva van Vugt. Bijvoorbeeld omdat familie in het buitenland woont of omdat niemand contact wil vanwege het gepleegde delict. “Maar er zijn ook gedetineerden die zeggen ‘Ik heb iets fout gedaan en wil hen daar niet mee belasten.”

Als herstelconsulent helpt Van Vugt gedetineerden om te praten over de betekenis van hun misdaad en de gevolgen ervan. "De schade die ze hebben aangericht, los je niet op door het te verbergen, maar door eraan te werken," zegt ze.

Een van de manieren waarop de herstelconsulent gedetineerden helpt om aan zichzelf te werken, is met de training Puinruimen. “Daarin worden daders geconfronteerd met echte slachtoffers en nabestaanden die vertellen over de impact van wat er is gebeurd. Ze worden aan het denken gezet: zo is het dus om een slachtoffer of nabestaande te zijn.”

Want vaak voelen slachtoffers en nabestaanden zich ook eenzaam, omdat ze met hun pijn en boosheid blijven zitten, vaak zonder dat ze begrijpen waarom de misdaad heeft plaatsgevonden, of ze hebben het gevoel dat niemand begrijpt wat ze doormaken.

“Nabestaanden worden bijvoorbeeld dagelijks geconfronteerd met een lege slaapkamer en slachtoffers moeten leven met angstgevoelens of trauma’s”, zegt Van Vugt. “Hun leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Iets waar ze niet zelf voor hebben gekozen.”

Familieleden van gedetineerden kennen ook een vorm van eenzaamheid. Zij moeten leven met de gevolgen van de daden van hun partner of vader. Ze kunnen hun gevoelens of verdriet vaak niet delen en stuiten op onbegrip in hun omgeving. “Ze leven met een geheim. Je loopt er natuurlijk niet mee te koop dat iemand in je omgeving in de gevangenis zit”, zegt Van Vugt.