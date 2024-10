Peterselie, pastinaak en Gouden Eekhoorn: voedseltuin oogst dubbel

Van pastinaak tot peterselie en van aardbeien tot pompoenen. In voedseltuin Villanuvea in Den Bosch werken 32 vrijwilligers elke dag om tientallen soorten groenten en fruit te verbouwen en oogsten. En alles gaat rechtstreeks naar de voedselbank. Hun inzet is onlangs beloond met een prijs én een geldbedrag van 1000 euro. "We zijn enorm trots dat ons werk gewaardeerd wordt", vertelt voorzitter Ton Heine (75).

In de voedseltuin van zo’n 8000 vierkante meter worden zo’n 23 soorten groenten verbouwd. Jaarlijks levert de voedseltuin zo'n 12.000 kilo aan verse groenten en fruit. Alles wat wordt geproduceerd gaat rechtstreeks naar de voedselbank. “We proeven zelf eigenlijk nooit iets. Hooguit één aardbeitje bijvoorbeeld", zegt voorzitter Ton (75) lachend. "Want we willen zoveel mogelijk leveren aan de mensen die het echt nodig hebben.” Naast de gebruikelijke groenten zoals sla, wortelen en tomaten, biedt de voedseltuin ook minder gangbare groenten aan. “We vinden het belangrijk dat de mensen die bij de voedselbank komen ook kennis maken met die producten, zodat ze divers kunnen eten."

Vier dagen per week oogsten vrijwilligers verschillende groenten in de voedseltuin (foto: Megan Hanegraaf).

Voorbeelden daarvan zijn pastinaak en palmkool. Toch merken de vrijwilligers dat het niet altijd een succes is. “Mensen kennen dat niet, dus weten vaak ook niet hoe ze het moeten bereiden. We proberen hen aan te moedigen door recepten erbij te doen, maar er is niet veel vraag naar." Sinds een paar jaar verbouwen de vrijwilligers ook verse kruiden, zoals peterselie, tijm en oregano. Ton: "Er komen steeds meer mensen uit het buitenland naar de voedselbank. Zij zijn vanuit hun cultuur gewend met veel kruiden te koken." De vrijwilligers merken dat er daardoor steeds meer behoefte aan is. "Maar zulke producten zijn vaak vrij duur. Voor een klein bosje peterselie betaal je al gauw 1,50 euro in de supermarkt.”

“Je merkt het verschil met groente en fruit uit de supermarkt.”

Tijdens het schoffelen in de tuin vertelt Ton waarom hij er als vrijwilliger werkt. “Ik houd ervan om buiten bezig te zijn, maar ik wil vooral iets goeds doen voor een ander.” Maar voor wie de 32 vrijwilligers door weer en wind in de tuin staan, weten ze eigenlijk niet. “Wij hebben contact met de voedselbank over wat we leveren en hoeveel. Maar de mensen die het komen halen, spreken we niet."

Vrijwilligers maken bloemkool schoon voordat het naar de voedselbank gaat (foto: Megan Hanegraaf).

Wie hen wel geregeld ziet is Wanda. Zij is coördinator van de voedselbank in Den Bosch. “Op het begin moeten mensen soms wennen. Ze vinden het gek dat er nog een beetje zand op de aardbeien zit of dat de courgettes een gekke vorm hebben.” Maar zodra Wanda en haar collega’s vertellen dat het biologisch is gekweekt is in de voedseltuin zijn de reacties positief. “Vooral als ze een week later terugkomen en het ook nog eens hebben geproefd. Ze merken het verschil met groente en fruit uit de supermarkt. Het is nog lekkerder.”

"Dat ons werk gewaardeerd wordt, daar zijn we trots op."