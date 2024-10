PSV doet zichzelf tekort met gelijkspel tegen Sporting CP

PSV heeft in de tweede wedstrijd van de Champions League gelijkgespeeld tegen Sporting Clube de Portugal (1-1). Jerdy Schouten had de thuisploeg nog op 1-0 gezet waarna PSV veel kansen miste. Dat kwam de Eindhovense formatie duur te staan, omdat een paar minuten voor tijd de Portugezen langszij kwamen.

‘We kunnen het nog’, zal menig supporter tegen elkaar gezegd hebben over PSV. Want na de zeperd in de openingsronde tegen Juventus was vooral de vraag of hun ploeg wel goed genoeg was voor het hoogste niveau. Had de koploper van de Eredivisie op dit hoogste Europese niveau wat te zoeken?

Het antwoord was dinsdagavond in ieder geval volmondig ‘ja’. PSV speelde uitstekend in de tweede wedstrijd in de Champions League. Vanaf minuut één kreeg Sporting het gevoel dat er niets te halen viel in het Philips Stadion.

Uitblinker Flamingo

Het leidde tot een heerlijk Europees sfeertje in het stadion en de verdiende voorsprong voor de thuisploeg. Jerdy Schouten schoot met een heerlijke pegel de openingstreffer binnen. Het doelpunt kwam voort uit het hoog druk zetten. Iets wat we vorig seizoen gewend waren van PSV, maar dit seizoen nog zo weinig zagen.

Vooraf werd nog gevreesd voor de spits van de Portugese kampioen. Viktor Gyökeres schiet ze er in de Portugese competitie namelijk makkelijk in. In zeven wedstrijden scoorde de Zweed al tien keer. In Eindhoven kwam hij er niet aan te pas. De complimenten waren voor Ryan Flamingo die zijn directe tegenstander het leven zuur maakte.

