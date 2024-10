Sporting-fans nemen bezit van Eindhovense binnenstad

Het was nog vroeg, maar begin deze middag leek het bijna allemaal groen-wit te zijn wat de klok sloeg in de Eindhovense binnenstad. Het zijn de clubkleuren van Sporting Clube de Portugal, dat dinsdagavond in het Philips Stadion aantreedt tegen PSV in Champions League.

Aanhangers van de landskampioen uit Lissabon hebben de eerste slag gewonnen. Maar ze verwachten dat de fans van de Eindhovense thuisclub zich later deze dag terdege doen gelden. Het sportieve duel op het veld belooft enorm spannend te worden, zo zingen de Zuid-Europeanen in koor. Het gaat immers om twee ongeslagen koplopers die de competitie in eigen land domineren.

"De kaartjes voor het uitvak waren zo uitverkocht."

Vrijwel alle Sporting-fans lopen deze ochtend al vroeg rond in Eindhoven. Ze maken deel uit van een groep van 1700 Portugezen die een kaartje hebben kunnen bemachtigen voor het uitvak. “De wedstrijd leeft enorm”, laat een van de aanhangers weten. “De kaartjes waren zo uitverkocht en er hadden best meer supporters uit Portugal willen komen.” Eén Sporting-aanhanger hoefde niet ver te reizen. Dat is Duarte. Hij woont en studeert in Tilburg. Dit duel wil hij voor geen goud missen. “Ik ben van jongs af aan fan van Sporting. Je kiest op een bepaald moment voor een club en die blijf je trouw tot aan de dood…”

"PSV is ook heel sterk, het wordt een spannende wedstrijd."

Als fan verwacht hij natuurlijk dat ‘zijn’ club altijd wint. “Maar”, houdt Duarte een slag om de arm, “PSV is een hele sterke ploeg en staat net als wij niet voor niets zonder puntenverlies bovenaan. Het zal dan ook spannend worden.” Terwijl de Tilburgse Portugees om zich heen kijkt, ziet hij nog maar weinig drukte op de Eindhovense Markt. “Maar dat gaat niet lang duren. We eten en drinken wat en gaan ons rond half zeven verzamelen om met zijn allen naar het stadion te gaan. Ondertussen zullen de fans van PSV zich ook laten zien. Prima.” Een Sporting-supporter die uit Portugal is gekomen, zal de PSV-aanhang met open armen ontvangen. “We hopen er samen een mooie wedstrijd van te maken. Wij hebben er in ieder geval veel zin en vertrouwen in”, vertelt hij de verslaggever van Omroep Brabant. Het gesprek wordt onderbroken door landgenoten die een shirt omhoog houden met daarop Gyökeres. Daar zit geen woord Portugees bij. Het is namelijk de naam van de Zweedse spits van de Portugese koploper. Mede door doelpunten van hem, Viktor Einar Gyökeres, werd Sporting vorig seizoen kampioen. Met de Scandinaviër in de gelederen is Sporting moeilijk te kloppen. Vandaar dat de fans zo optimistisch zijn. “Wij beseffen ook wel dat PSV sterk is. Dat de ploeg vorig seizoen niet voor niets kampioen is geworden en dit seizoen in de competitie ongeslagen is”, zo analyseert een Sporting-fan, waarna hij alweer snel uit volle borst een van de clubliederen zingt.

"Sporting is de

Een vrouwelijke Portugese supporter laat ook van zich horen: “Sporting is de love of my life. We zijn hier al de hele dag om in de sfeer te komen. En wat vanavond aangaat: PSV is sterk, maar wij hebben ook een erg goede ploeg.” De aftrap in het Philips Stadion is om 21.00 uur.