Trotse Peter Bosz baalt: 'Er had veel en veel meer ingezeten'

PSV maakte dinsdagavond indruk in de Champions League, maar wist uiteindelijk niet te winnen van Sporting CP. Trainer Peter Bosz baalde van het 1-1 gelijkspel, maar was wel tevreden over het vertoonde spel. “Ik heb eindelijk het PSV gezien zoals ik het graag wil zien.”

PSV was de eerste wedstrijd in de Champions League kansloos op bezoek bij Juventus en verloor met 3-0. Hoe anders was de thuiswedstrijd tegen Sporting CP. Jerdy Schouten schoot PSV na een kwartier op voorsprong en daarna was het wachten op een tweede Eindhovense treffer. Die viel echter niet, waarna de Portugezen in de slotfase toesloegen: 1-1. LEES OOK: PSV doet zichzelf tekort met gelijkspel tegen Sporting CP Bosz: "Niet winnen is teleurstellend, tachtig minuten lang hebben we gedomineerd. Ik zag veel intensiteit, de jongens toonden lef, zetten hoog druk, durfden van achteruit op te bouwen en waren mannelijk in de duels. Dat heb je op dit niveau absoluut nodig. We hebben behoorlijke kansen gehad om de tweede te maken. Die maak je niet en dat strafte Sporting af. Er had veel en veel meer ingezeten. Het was stil in de kleedkamer, maar ik heb de teleurstelling proberen weg te nemen. Ik heb een PSV gezien zoals ik graag wil. Het was voor de eerste keer echt goed dit seizoen.”

"Achteruit lopen is wachten op een tegendoelpunt."

Geen moment dacht Bosz eraan om na de 1-0 de boel achterin dicht te timmeren. “Nee, ik wil altijd voor de tweede goal gaan. Achteruit lopen en met z’n allen voor het doel hangen is wachten op een tegendoelpunt. Sporting CP is in de Portugese competitie gewend om tegen muren te spelen. Ze vinden met hun lopers en technische spelers altijd ruimte en openingen.” Verrast over het sterke optreden van zijn ploeg is Bosz niet. “Ik wist al dit we dit konden. Vorig seizoen speelden we met vrijwel dezelfde jongens, met nu een aantal nieuwelingen. Ryan Flamingo was geweldig tegen de Sporting-spits over wie het iedereen heeft. Matteo Dams had eigenlijk maandagavond met Jong PSV tegen Helmond Sport moeten spelen, maar staat hier in het eerste alsof hij al jaren in de basis staat.”

"Het liefst zou ik zelf nog wel het veld oplopen."