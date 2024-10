Herman van der Zandt en vriendin Anna Gimbrère verwachten eerste kindje

Presentator Herman van der Zandt uit Breda en zijn vriendin Anna Gimbrère zijn in verwachting van hun eerste kindje. Anna Gimbrère onthulde dat nieuws dinsdag in het tv-programma Tijd voor MAX.

“Ik ben er een aan het produceren”, zei ze lachend toen er gepraat werd over kinderen en de wetenschap. Ze zei dat ze ook benieuwd is hoe het als ouder is dat kinderen heel nieuwsgierig zijn. “Wat betekent dat voor mezelf als ik zo’n nieuwsgierig aagje heb rondlopen die alles wil weten? Word ik daar zelf een keer moe van? Maar wel leuk dat het gelukt is.”

De baby is het eerste kindje van het stel, dat sinds 2019 een relatie heeft. Herman van der Zandt heeft al twee kinderen uit een eerder huwelijk, een dochter van elf en een zoon van negen jaar oud.

De ouders van Anna Gimbrère worden voor het eerst opa en oma. "Die zijn in de gloria, die vinden het superleuk", zei ze aan tafel bij MAX.

