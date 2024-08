Brabant levert weer De Slimste Mens: Herman van der Zandt wint tv-quiz

Opnieuw heeft de tv-quiz De Slimste Mens een Brabantse winnaar gekregen. Na een zenuwslopende finale greep presentator Herman van der Zandt uit Breda deze eretitel. Klaas Dijkhoff en Astrid Kersseboom uit Breda en Rob ‘Snollebollekes’ Kemps uit Best gingen hem voor. Van der Zandt wilde graag één keer aan deze veelbekeken quiz meedoen voordat hij volgend jaar Philip Freriks als presentator opvolgt. "Dit was helemaal niet de bedoeling", was Van der Zandts eerste reactie na zijn overwinning.

In de finale lukte het Van der Zandt om presentator en journalist Max Terpstra en actrice Maartje van de Wetering voor te blijven. De onlangs vijftig jaar oud geworden Bredanaar neemt de titel over van acteur Joes Brauers.

Van der Zandts medefinalisten lieten op voorhand weten dat ze tegen hem opkeken. De presentator was dan ook ontzettend goed van start gegaan in deze 24e editie van De Slimste Mens. Hij won de eerste negen afleveringen van dit seizoen.

De Bredanaar stelde zich al dan niet vals bescheiden op toen Freriks hem naar zijn verwachtingen voor deze ‘grand finale’ vroeg. “Ik mag dan als de absolute favoriet worden gezien, ik zie dit niet als mijn uitgangspositie. Wat Maartje en Max dit seizoen hebben laten zien, was bepaald geen kattenpis. Ik zie wel confetti voor me aan het eind van het programma, maar of dat voor mij zal zijn? Ik ben niet zo van het visualiseren", zo reageerde de oud-presentator van Het Mes Op Tafel. Van der Zandt maakte in de afsluitende ronde een wat gespannen indruk. Hij wist bijvoorbeeld niet waar de broers Tim en Steffen Haars vandaan komen. Uit Maaskantje dus. Ook liet hij seconden liggen bij de vraag wat hij weet van (keizer) Karel de Grote. Hij verwarde hem met Karel V. In het slotduel was Van der Zandt net iets slimmer (of gelukkiger?) dan collega Terpstra.

Zo werd hij uiteindelijk toch bedolven onder de confetti. Tijdens zijn dankwoordje zei de opvolger van Philip Freriks dat hij het ‘heel erg gek zal vinden dat deze trofee bij mij thuis komt te staan' en 'dat jullie nog niet van me af zijn'.

