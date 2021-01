De Slimste Kemps: 'Ik vond het allang mooi dat ik als menneke uit Best de finale had bereikt'

Rob Kemps (foto: De Slimste Mens). vergroot

"Uit mijn telefoon komt rook." Na het winnen van De Slimste Mens wordt Snollebollekes-zanger Rob Kemps overladen met felicitaties. "Het is wel leuk dat mensen mij nu ook slim vinden en zo. Maar het mooiste compliment dat ik hoor is dat die jongen toch zo lekker zichzelf is gebleven."

Eigenlijk wil hij het een paar dagen rustig aandoen, maar voor het Omroep Brabant-programma Graat & De Laat maakt Kemps zaterdagmiddag een uitzondering om te vertellen hoe het nu met hem gaat. "Ik wil meteen van de gelegenheid gebruikmaken om te zeggen dat ik op iedereen ga reageren, maar het duurt even."

Zo'n 3,2 miljoen mensen zagen Rob Kemps vrijdagavond winnen. Vooral zijn overwinningsspeech waarin hij duidelijk maakte dat ongeacht welke opleiding je ook hebt je ver kan komen, maakte indruk. "Eindelijk iemand die het zegt, las ik overal. Maar ik had het helemaal niet voorbereid. Het floepte er zo uit. Die speech kwam uit mijn hart."

"Alles wat je daarna presteert, is mooi meegenomen."

De Snollebollekes-zanger vindt het leuk dat het programma goed wordt bekeken. "Maar daar ben je tijdens de opnames helemaal niet mee bezig. Ik vond het allang mooi dat ik als menneke uit Best de finaleweek had bereikt. Die had ik al mooi in de pocket. Alles wat je daarna presteert, is mooi meegenomen. Dan hoef je je ook niet op te fokken met dat het moet, moet, moet."

Kemps wist al een maand dat hij had gewonnen. Ook hij zag thuis hoe Nederland over Tijl Beckand viel toen hij zich onsportief tegen de feestzanger zou hebben gedragen. "Daar had ik in de studio niets van meekregen. Dat was gewoon een grapje. Maar dat is met humor, het kan goed en verkeerd vallen. Het is dan alleen lullig dat zo'n drie miljoen mensen het zien."

"Dan ga ik mij toch niet druk maken over een mopje van Tijl."

Zelf heeft Kemps hier ook nog over gebeld met Beckand. "Maar niets aan de hand dus. De afgelopen weken bestormen ze het Capitool, is er een nieuwe president en een avondklok. Dan ga ik mij toch niet druk maken over een mopje van Tijl."

Een maand lang moest de Snollebollekes-zanger de uitslag dus geheimhouden. Dit deed hij ook voor presentator Jordy Graat, waarmee hij samen de podcast Groeten uit het Zuiden! heeft. "Ik wist dat Rob in de finaleweek zat, maar ik werd gisteravond helemaal gek. Ik dacht even dat hij er toch uitging maar ik sprong omhoog toen hij won", vertelt Graat. "Potverdomme. Maar ik ben heel trots. De Slimste Kemps."

