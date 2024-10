Zes mensen opgepakt bij Champions League-duel PSV

Er zijn dinsdag zes mensen opgepakt in Eindhoven rond de Champions League-wedstrijd van PSV tegen Sporting Lissabon. Dat meldt de politie woensdagochtend.

Waarvoor en wanneer de mensen precies zijn opgepakt laat de politie in het midden. "Maar hun gedrag ligt in lijn met zaken als ordeverstoring en belediging", aldus een woordvoerder. "De situatie vroeg in die gevallen om arrestaties."

Verder kijkt de politie terug op een 'rustig en veilig voetbalevenement'.

PSV heeft in de tweede wedstrijd van de Champions League gelijkgespeeld tegen Sporting Clube de Portugal (1-1). Jerdy Schouten had de thuisploeg nog op 1-0 gezet waarna PSV veel kansen miste.

Dat kwam de Eindhovense formatie duur te staan, omdat een paar minuten voor tijd de Portugezen langszij kwamen.