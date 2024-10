Anouks hond Keesje doodgereden door fatbike: 'Meld je, alsjeblieft!'

Pijn en intens verdriet overheersen bij Anouk Kam (31) uit Den Bosch. Haar hond Keesje is overleden na een aanrijding door een fatbiker in Den Bosch. De dader reed door, de politie deelde dinsdag een getuigenoproep. Want van de fatbiker ontbreekt nog steeds elk spoor. "Ik mis Keesje elke dag heel erg", zegt Anouk met gebroken stem.

"De blije trippelpootjes op de houten vloer. Dat mis ik gewoon zo", zegt Anouk, nog hoorbaar emotioneel. "Elke ochtend doe ik de tussendeur open en wil ik haar zien. Dat is gewoon niet meer." Hondje Keesje liep aangelijnd op het fietspad. "Mijn vriend Robin liet haar na het werk uit. Hij moest ons zoontje nog ophalen van de opvang." Het beestje werd uit het niets aangereden door de jongen op de fatbike. Dat was op maandag 9 september bij de Polsbroek naast de Noorderplas in het Burgemeester van Zwietenpark in Den Bosch. "Dit had gewoon niet gehoeven", treurt Anouk. "De jongen stopte niet", liet de politie eerder weten. "In plaats daarvan schold hij het baasje van het hondje uit en fietste hij door." Dat laatste kan Anouk nog altijd niet bevatten. "Dat zo'n jonge jongen een dier doodrijdt en dan ook wegrijdt. Geen excuses, geen menselijke reactie als stoppen of helpen."

"Scheldend reed hij weg."

Ze denkt niet dat de jongen uit schrik is doorgereden. "Hij keek nog om! Scheldend reed hij weg. Dat maakt me heel erg gefrustreerd, boos en verdrietig. Hij moet dit gezien hebben." Wat hij precies riep, weet Anouk niet. "Iets van: houd je kuthond bij je."

Keesje kon genieten van het bos (foto: Anouk Kam).

"Het gaat nog altijd niet goed met me", vertelt Anouk eerlijk. Ze heeft sowieso al een moeilijk jaar achter de rug. "Ik ben mijn vriendin in maart verloren. Mijn hondje was mijn knuffelbeestje. Ik ben heel erg gehecht aan zo'n dier." Ze snapt dat dit voor mensen zonder dieren overdreven kan klinken, benadrukt ze: "Ze was toch echt mijn meisje."

"Ik kan het gewoon niet afsluiten."

"Ik kan het gewoon niet afsluiten. Ze was zo jong, heel fit en had nooit iets." Anouk hoopt dat de dader alsnog wordt opgespoord. De fatbiker wordt vijftien jaar geschat, zo stond in het signalement wat de politie eerder verspreidde. Ze doet dan ook een duidelijke oproep aan de jongen. "Meld je alsjeblieft. Het is strafbaar wat hij heeft gedaan." Ze hoopt dat de jongen weet wat hij heeft aangericht. Dat zou haar helpen om het af te kunnen sluiten. "Ik ben geen kwaad persoon. Meld je gewoon uit menselijkheid en respect. Dit kan gewoon echt niet."

Keesje mocht gewoon lekker op bed (foto: Anouk Kam).

Keesje en haar blije snoet (foto: Anouk Kam).