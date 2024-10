Helmonds textielbedrijf failliet: '250 jaar historie naar de knoppen'

De rechtbank heeft dinsdag het faillissement uitgesproken van de Helmondse textielfabrikant Raymakers. Het bedrijf, gespecialiseerd in het maken van velours, bestond al sinds 1773. De Helmondse stof had zelfs een koninklijk tintje. Zo sprak koning Willem-Alexander onlangs de troonrede uit met op de achtergrond de stof van Raymakers.

Bij het bedrijf, met ook een locatie in Gemert, werken honderd mensen. CDA-raadslid Ron Peters reageert geschokt op het nieuws. “Er gaat gewoon 250 jaar historie naar de knoppen, het is hartstikke zonde. Het ging al jaren niet zo goed, dus je kon dit wel zien aankomen. Ik hoop echt dat de curator een doorstart kan realiseren. Ik ken mensen die er al meer dan veertig jaar werken, voornamelijk Helmonders die op de fiets naar het werk gingen.”

Ook oud-stadshistoricus Giel van Hooff betreurt het faillissement. “Het is erg triest. Ik heb pas meegewerkt aan een nieuwe textiel-belevingsroute. Daar maakte het bedrijf gewoon deel van uit. Raymakers is altijd erg betrokken geweest bij het Helmondse, er werken daar vakmensen die er verknocht aan zijn. Dit is een hard gelag.”

Raymakers werd onlangs overgenomen door het Zwitserse bedrijf Lantal Textiles. De onderneming maakte deel uit van wat vroeger bekend stond als de ‘Velvet Valley’. “Je had in het verleden drie bedrijven in deze regio die velours maakten," zegt Van Hooff. "Raymakers bleef daar als enige van over en had zich er helemaal in gespecialiseerd. Het is erg moeilijk om deze stoffen een diepe kleur te geven. Raymakers kon snel velours leveren in alle kleuren. Het is de laatste der Mohikanen.”

Het bedrijf had al langer een band met het koninklijk huis. “Tijdens de kroning van Juliana in 1948 werden er stoffen van Raymakers gebruikt. Maar het bedrijf maakte ook gewoon gordijnen voor de Hema.” Het gebouw van Raymakers is een gemeentelijk monument in Helmond. Het heeft een kenmerkende toren met daarop een feniks.