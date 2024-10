Redding op grote hoogte, dit is hoe de brandweer dat doet

Er breekt brand uit en je zit op de achtste verdieping. Het overkwam een vrouw uit Den Bosch woensdagochtend vroeg. Hoe lukt het de brandweer om iemand op zulke grote hoogte te redden?

"Het komt niet vaak voor dat er iemand van grote hoogte gered moet worden. Maar als het nodig is, zijn we goed voorbereid", vertelt Erik van der Linden, clustercommandant van regio Den Bosch. Zo stonden de brandweermensen woensdagochtend klaar met een redvoertuig met een hoge ladder. Met deze ladder kunnen ze tot ongeveer dertig meter hoogte komen. Woensdag bleek deze niet nodig, uit voorzorg was de redwagen wel klaargezet.

Als iemand nog hoger vastzit, komt er een speciaal 'hoogtereddingsteam' in actie. Deze mensen hebben zeker geen hoogtevrees. Dit team kan via het dak met kabels zichzelf naar beneden laten zakken, en iemand met een zogenoemde reddingsbroek van het balkon of uit een raam redden.

De mensen die tijdens een brand geen angst hebben, kunnen als het veilig is op het balkon blijven wachten tot de brand geblust is. Als het niet veilig genoeg is, grijpt de brandweer direct in en wordt de diegene alsnog van het balkon gehaald.