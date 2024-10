Ruzie in volkstuin loopt uit de hand, breuken in oogkas en ribben

Een ruzie in een volkstuin in Eindhoven liep twee jaar geleden helemaal uit de hand. Twee mannen, S. en A. kregen daar ruzie die eindigde in een sloot. Eén van de twee hield er drie breuken in de oogkas aan over, ook werd hij in zijn vinger gebeten.

De twee kwamen elkaar woensdagochtend weer tegen in de rechtbank van Den Bosch. De één als verdachte en de ander als slachtoffer.

Het slachtoffer S. zou jaren geleden op eenden hebben geschoten in de volkstuin aan de Welschapsedijk. Hierdoor ontstond een ruzie tussen hem en de verdachte A., bestuurslid van de volkstuinvereniging. Die ruzie werd nooit uitgepraat.

Bijten in vinger

In november 2022 escaleerde de ruzie. De mannen raakten verwikkeld in een vechtpartij en belandden daarbij in de sloot. A. beet vervolgens in de vinger van het slachtoffer. Ook vielen er flinke klappen.

De gevolgen van de vechtpartij zijn groot. Het slachtoffer hield er drie breuken in de oogkas, een rood oog, last van de nek en een gezwollen linkerkaak aan over. Nu, twee jaar later, heeft hij hier nog steeds last van.

Iedere avond een slaappil

In een verklaring vertelde S. in de rechtbank dat hij er slecht aan toe is. Hij ziet slechter met zijn linkeroog en heeft daarvoor een bril moeten kopen. Ook lijdt hij aan PTSS en neemt door mentale problemen iedere avond een slaaptablet. Hij eiste dan ook een flinke schadevergoeding.

De verhalen van beide mannen staan lijnrecht tegenover elkaar. Zij beschuldigen elkaar ervan dat de ander is begonnen. Het bestuurslid gaf tijdens de zitting aan dat hij er spijt van heeft en nooit had willen vechten, maar handelde uit noodweer.

De rechter veegde dat verweer van tafel en hij oordeelde dat de bestuurder het slachtoffer heeft mishandeld. Hij legt de man een taakstraf op van 50 uur. En nog eens 50 uur, als hij nog een keer in de fout gaat. Daarnaast moet hij een schadevergoeding van ruim 6000 euro betalen.