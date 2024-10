Cabaretier Fieke Opdam maakt voorstelling over haar jaren in het klooster

Cabaretier Fieke Opdam (36) uit Den Bosch heeft er heel wat omwegen voor afgelegd, maar nu staat ze op het podium als cabaretier met haar voorstelling ‘Non-Actief’. Die titel verwijst naar haar verleden: ze ging op haar 18e het klooster in. Ze werd zuster Luca, de jongste non van Nederland.

Na tien jaar werd Fieke door moeder-overste zonder opgaaf van reden op straat gezet. “Ik had het gevoel dat mijn leven voorbij was,” vertelt ze woensdag in het televisieprogramma ‘KRAAK. Vraagt Door’ van Omroep Brabant.

Toen Fieke op jonge leeftijd voor het klooster koos, had ze een moeilijke jeugd in Nuland achter de rug, waar ze opgroeide. Vanaf haar zevende jaar werd ze seksueel misbruikt. “Maar ook in het klooster was sprake van seksueel misbruik,” vertelt ze nu.

Ze probeerde dat later bij de kerk aan te kaarten, maar vond geen gehoor. “Terwijl die mensen hoeven niet dood en ze hoeven ook niet weg, maar iemand moet gewoon zeggen dat ze het fout hebben gedaan.”

Het is voor Fieke aanleiding om te breken met het instituut kerk. “Ik geloof absoluut in God, maar niet meer in de kerk. Het is allemaal heel sektarisch. Ze hadden in de krant gelezen dat ik lesbisch was en toen hebben ze me de communie geweigerd.”

Tussen Fieke en de kerk komt het niet meer goed, denkt ze. Terwijl ze zich zeker de eerste jaren in het klooster helemaal op haar plek voelde. ”Het heeft me ook echt heel veel gebracht. Eindelijk hoorde ik ergens bij.”

Daarom kwam het ook hard aan toen ze moest vertrekken uit het klooster in Sittard. “Ik dacht echt, nu heb ik niks meer te verliezen. Ik deed auditie op de Kleinkunstacademie in Amsterdam, in mijn kleding van het klooster, want normale kleren had ik nog niet. Een docent daar zei: jij moet comédienne worden, dat heb ik toen maar gedaan.” Ze volgde de Koningstheateracademie in Den Bosch.

Ze studeerde af tijdens corona waardoor het lang duurde voordat ze met haar eerste show naar het theater kon. Maar nu reist ze stad en land af om de voorstelling ‘Non-Aktief’ te spelen, geregisseerd door zangeres Karin Bloemen.

“Ik heb me mijn hele leven beperkt gevoeld, het was altijd te veel, te confronterend, te eerlijk. In het theater is dat juist goed. Ik kan alles doen en alles zeggen.”

Dit jaar is ‘Non-Actief’ nog te zien in Zevenbergen, Roosendaal, Bergen op Zoom, Breda en Lage Mierde. Voor de volledige speellijst zie fiekeopdam.nl.

'KRAAK. Vraagt Door' wordt elke woensdag uitgezonden om 17 uur en daarna herhaald. Het programma is ook terug te kijken via Brabant+.