Randy blust brand bij de buren in zijn onderbroek

Een bijzondere ochtend voor Randy Vermulm uit Den Bosch. Hij werd woensdagmorgen vroeg opgeschrikt door een brand bij de buren. Hij twijfelde geen moment en vulde zijn koelbox met water om de brandende voorwerpen te blussen, in zijn onderbroek. "Het is niet niks, hè", vertelt hij een paar uur later.

Randy was net wakker en zat rustig een sigaretje te roken toen er ineens bij hem werd aangebeld. "De bovenbuurman vertelde dat er een paar deuren verder wat stond te branden. Ik had tot dat moment helemaal niks door." Maar toen de 39-jarige Bosschenaar zijn deur opendeed, zag hij wat voorwerpen in brand staan. "Ik hoorde dat de brandweer al onderweg was, maar heb geen seconde getwijfeld om zelf te gaan blussen. Ik pakte een koelbox en vulde die met water. Toen ik het water over het vuur gooide, kwam er eerst een steekvlam maar daarna was het gedoofd. En dat allemaal in mijn onderbroek hè!" Lees ook: Brand in appartement op achtste verdieping, vrouw naar ziekenhuis Een paar uur later is Randy alweer terug in zijn appartement. "Maar ik heb wel even mijn werk afgezegd. Het is ook niet niks, hoor. Ik moest er even van bekomen."

"Ik was wel sneller dan de brandweer!"

Volgens de Bosschenaar is de bewoonster, die met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis was gebracht, alweer spullen komen ophalen. Maar ze mocht haar huis nog niet in vanwege de asbest. Terugkijkend is Randy vooral trots op wat hij gedaan heeft. "Het ging in een bliksemflits, maar ik was wel sneller dan de brandweer. Dat wil ik toch even gezegd hebben!"