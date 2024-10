Drugslab opgerold, nu is mogelijk de loods met voorraad ontdekt

Op het industrieterrein Rondven in Maarheeze zijn dinsdagmiddag chemicaliën en jerrycans aangetroffen die mogelijk te maken hebben met de productie van synthetische drugs. De politie en de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) doen onderzoek bij de vindplaats. Het pand waarin de grondstoffen zijn ontdekt, ligt om de hoek bij een drugslab dat half augustus werd opgerold. Daarbij werd toen een 28-jarige man uit Budel opgepakt.

Of de gevonden grondstoffen in de loods in verband staan met het eerder opgerolde drugslab, is niet duidelijk. Volgens de woordvoerder van de politie is het 'nog te vroeg voor conclusies'. Het doorzoeken van de loods gebeurde tijdens een zogeheten bestuurlijke controle. Daarbij trekken politie, gemeente, brandweer en andere instanties, zoals de FIOD en de Belastingdienst, samen op om verdachte panden en situaties te inspecteren.

Feit is wel dat de politie bij het oprollen van het drugslab zeer terughoudend was met het delen van informatie. "Op dit moment laat het onderzoeksbelang het niet toe meer details over het drugslab en het onderzoek te delen. Dit zou datzelfde onderzoek in de toekomst kunnen frustreren", zo liet een woordvoerder op 17 augustus weten.

Het drugslab werd anderhalve maand geleden na de ontdekking bewaakt door agenten. De goederen en drugs werden nog datzelfde weekeinde afgevoerd en vernietigd.

De 28-jarige man uit Budel werd destijds thuis aangehouden en vastgezet. Bij de doorzoeking van zijn huis werden diverse gegevensdragers in beslaggenomen en wapens gevonden.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Man (28) opgepakt na vondst drugslab, wapens ontdekt in huis van verdachte

Bekijk hieronder de video over het opgerold drugslab