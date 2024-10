112-nieuws: oven veroorzaakt kortsluiting • truck brandt helemaal uit

14.26

Een vrachtwagenchauffeur is net voorbij de kruising van de Pannenschuurlaan met de N65 bij Oisterwijk mogelijk onwel geworden of in slaap gevallen. De chauffeur reed via de verkeerde weghelft van de N65 door de middenberm naar de andere kant van de weg. Hij ramde een houten vangrail, stak het fietspad over en kwam met zijn vrachtwagen in de sloot terecht. Wonder boven wonder raakte hij geen andere voertuigen of fietsers.

Hulpdiensten kwamen snel naar de plek van het ongeval. De chauffeur is ter plekke behandeld aan zijn verwondingen. De politie is een onderzoek naar het ongeval begonnen. De berging zal nog enkele uren gaan duren. Mogelijk moet hiervoor een deel van de N65 afgesloten worden.