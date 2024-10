Bedrijfswagen gaat in vlammen op, dakdekkersoorlog blijft gaande

Opnieuw is een bedrijfswagen van een dakdekker in vlammen opgegaan in Den Bosch. De brand werd in de nacht van woensdag op donderdag rond half drie ontdekt. De bus stond geparkeerd aan de Elzenstraat. Volgens buurtbewoners is de eigenaar van de bus werkzaam als dakdekker.

Op het moment dat de brandweer arriveerde stond het voertuig al volledig in brand. Ze wist de brand snel te blussen maar van het voertuig bleef weinig over. Een ladder die op het dak van de wagen lag, smolt gedeeltelijk weg. Brandweer en politie gaan ervan uit dat de brand is aangestoken. Het voertuig is in beslag genomen voor onderzoek, ook doet de politie buurtonderzoek.

Foto: Bart Meesters / SQ Vision

In regio Den Bosch waren afgelopen maanden zeker negen explosies bij huizen en bedrijfsvoertuigen van dakdekkers. Volgens meerdere ingewijden woedt er in de stad een dakdekkersoorlog. Dat bevestigde de politie eerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Verschillende dakdekkers spreken van ‘onderonsjes’ die worden uitgevochten vanwege afgepakte adressen en grote concurrentie. Dakdekker Ali Katkay (36) deed eerder zijn verhaal aan Omroep Brabant en legde toen uit dat er dakdekkers zijn die hun concurrenten uitschakelen door een explosief te plaatsen of een werkbus te vernielen.

Foto: Bart Meesters / SQ Vision

Foto: Bart Meesters / SQ Vision