Geniet van de zon de komende dagen, het mooie weer is van korte duur

Grijze luchten en miezerregen, de herfst klopte afgelopen week al even op de deur. Maar we zwaaien 'm de komende dagen even uit, want er komt mooi weer aan. Let wel, het is van korte duur. Dus doe er wat mee!

Donderdag is al begonnen met een stralende zon aan de hemel en dat blijft ook zo, weet weerman Berend van Straaten van Weerplaza. “Het wordt een droge dag met heel veel ruimte voor de zon. In de middag zijn er iets meer stapelwolken, maar er valt nergens een bui.” Ook vrijdag en zaterdag beloven zonovergoten dagen te worden met een graad of vijftien en geen drupje regen. Weerman Van Straaten waarschuwt ons wel: "Koester de komende dagen en geniet van deze dagen met flinke ruimte voor de zon.” Want voor zondag ziet hij de grauwe luchten alweer terugkomen en ook voor de komende week ziet het er niet best uit: "Vanaf maandag is er bijna dagelijks kans op regen." We maken dit weekend ook kans op de eerste nachtvorst, want het koelt flink af. Zo was het afgelopen nacht lokaal zo'n vijf graden en het kwik daalt de komende nachten nog verder. "Ik sluit niet uit dat in de nacht van vrijdag op zaterdag de eerste nachtvorst in Brabant wordt gemeten."