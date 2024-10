Ton is bijna 90 en blijft maar voetballen: 'Roken heb ik afgeleerd'

Hij speelt in een bloedfanatiek team dat hem niet ontziet. Elke donderdag traint de bijna 90-jarige Ton van Baal uit Helmond bij zijn club RKSV Mierlo-Hout. De heren van zijn team zijn allemaal op leeftijd en doen officieel aan ‘walking voetbal’. Een spelletje waarin het tempo iets lager ligt.

Maar Ton en zijn teammaten durven wel een balletje te trappen en rennen nog flink het veld op en neer. “En na afloop lekker koffie. Dat is het grootste feest”, lacht Ton. Ook de trainer is fanatiek en wil nog meer teams opzetten in Helmond. Het team heeft 1 vrouw in de gelederen en hoopt dat nog meer vrouwen zich willen aansluiten.

Ton sport wel acht keer per week. Hij speelt ook ‘walking voetbal’ in Beek en Donk en hij speelt tennis. Een sport die hij al langer beoefent en waar hij ook zijn vrouw leerde kennen. Een fijne partner is het grootste geheim achter gezond oud worden, denkt Ton. “Ze is gewoon de beste vrouw van de wereld. En ga niet met tegenzin naar je werk. Hou er dan mee op.”

Bewegen is voor Ton erg belangrijk. “Ik denk dat het goed is. Je ontspant ermee. Dus hou op met sigaretten roken, dat heb ik ook afgeleerd. En ga naar buiten, ga de natuur in.” Ton wandelt ook nog 5 keer per week. “Dan loop ik zo’n drie tot vier kilometer. Als de krant uit is, naar buiten, gewoon naar buiten, dat is het.”

Walking voetbal is nu een van de grootste hobby’s van Ton. “Ik kijk gewoon goed naar wat anderen doen en probeer dat dan na te apen.” De spits is altijd in de buurt van de goal van de tegenstander te vinden, hopend op een snelle counter van zijn team. “Het goaltje is maar klein en daar moet die bal dan in. Als iemand naar me schopt en ik raak hem nog een millimeter aan, dan heb ik hem erin gekregen.” Je moet dus vooral slim spelen als je niet meer zo snel bent.