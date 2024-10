Efteling had 'activisten' niet uit park mogen zetten, vindt advocaat

De Efteling heeft volgens mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas onterecht een groep vrienden uit het pretpark gezet. Veertien bezoekers moesten zondag na binnenkomst meteen weer vertrekken, omdat de beveiliging bang was dat ze zouden gaan demonstreren. “Ze deden niks verkeerd en zijn op basis van vooroordelen uit het park gezet. Ik zou me kapot schamen als Efteling”, zegt Klaas.

Mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas vindt het stuitend. “Ik las het verhaal met grote verbazing. Ze hebben niks verkeerds gedaan en zijn toch uit het park gezet. Dat vind ik heel heftig en dat zou niet moeten kunnen.” LEES HIER WAT ER ZONDAG GEBEURDE:

Vriendengroep met rolstoelpatiënt uit Efteling gezet: ‘Bang voor protest' Omdat de Efteling privéterrein is, zijn er huisregels en heeft het bedrijf het recht mensen te weigeren als ze zich daar niet aan houden. “Als mensen dronken zijn, of overlast veroorzaken tijdens een demonstratie, mag je ze van het park af zetten”, legt Klaas uit. “Maar het dragen van buttons of statements over het klimaat staat niet in de huisregels. Je kunt er van alles van vinden dat mensen achter Extinction Rebellion staan, maar ze doen daarmee niks fout.” Hij vergelijkt het voorval met een Sinterklaasintocht een paar jaar terug, waar ook angst was voor een protest. “Toen haalde de politie mensen met een links en negroïde-uiterlijk eruit. Ouders van kleur werden aan de kant gezet, omdat ze zouden gaan demonstreren. Dat is racisme.”

"Dan zou iedereen met een voetbalshirt ook geweigerd kunnen worden.”

Dat er zondag een evenement op het park was, waar milieuactivisten op af zouden kunnen komen, doet er volgens Klaas niet toe. “Ik snap dat dit anders voelt. Maar er kan elke dag wel iets in de Efteling zijn waar een groep uit de samenleving tegen is. Kijk naar hoe vaak er rellen zijn tussen voetbalsupporters. Dan zou iedereen met een voetbalshirt dus ook geweigerd kunnen worden.” Volgens Klaas had de Efteling de groep na de controle gewoon toegang moeten verlenen tot het park. Als er dan toch werd gedemonstreerd, had de beveiliging volgens hem alsnog kunnen ingrijpen. "En bovendien: als dat groepje echt zou gaan demonstreren, dan kan het grootste pretpark van Nederland daar toch wel mee omgaan? Wat is dat nou voor kinderachtig gedoe. Om onschuldige klanten zo te behandelen.”

"Als we dit gaan accepteren, gaan we echt de verkeerde kant op.”