Kostbaar hooi in brand bij dierenpark: 'Vliegt niet spontaan in brand'

Het dierenpark Hortensiapark in Helmond moet een kostbare lading hooi weggooien nadat er woensdagnacht brand is uitgebroken bij de stal. Ondanks dat de brand snel werd ontdekt, is het voor de stichting een financiële tegenvaller. Het vermoeden is dat de brand is aangestoken. “Hooi vliegt niet spontaan in brand", aldus voorzitter Maarten Koolen.

"Het zou een sigarettenpeukje kunnen zijn geweest, maar dan moet het wel heel bewust naar binnen zijn geschoten”, denkt Koolen. Een oplettende buurtbewoner trok woensdagavond rond elf uur aan de bel, want er was vuur te zien bij de stal van het dierenpark. Het hooi bij de stal stond in brand, de brandweer kon het dankzij die alerte buurtbewoner snel blussen. In totaal telt het park zo’n dertig dieren. “We weten niet precies welke dieren er ’s nachts in de stal verblijven, maar de lama zit er altijd. Die hebben ze er snel uitgejaagd.”

"Je betaalt vlot zeven euro per pak, we hebben er zo’n zestig tot zeventig liggen."

De dieren zijn dan ook niet gewond geraakt, maar de stal heeft wel een opknapbeurt nodig. “De staldeur is zwartgeblakerd, daar moet wat vervangen en geschilderd worden. Het verbrandde hooi kan niet meer gebruikt worden. Als er veel rook is ontstaan bij de brand, zal ook het hooi dat in de stal ligt weg moeten.” Dat is ook gelijk de grootste kostenpost, vreest Koolen. “Hooi is prijzig tegenwoordig. Vanwege alle nattigheid van het afgelopen jaar was het beperkt voorradig en dan gaat de prijs omhoog. Je betaalt vlot zeven euro per pak, we hebben er zo’n zestig tot zeventig liggen. Als dat allemaal weg moet, is het een grote schadepost voor ons.”

"Zo'n brand is wel even schrikken."

De stichting moet het doen met subsidie van de gemeente en hun eigen middelen. “Daar betalen we personeelskosten van, dan blijft er een bedrag over dat we gebruiken voor het voer en de dierenarts. Als je naar die verhouding kijkt, is het voor ons een flinke post.” Wie het brandje heeft gesticht of waarom, is voor de club een raadsel. Volgens Koolen is het de laatste tijd juist heel rustig. “We hebben niet het idee dat er echt specifieke dingen spelen. Ik hoor wel van buurtbewoners dat het hier ’s avonds erg donker is en dat er wel eens wat jongeren hangen.” Koolen is daarom in overleg met de gemeente om te kijken of er bewegingsmelders geplaatst kunnen worden, zodat er een lamp gaat branden zodra er ’s avonds iemand dicht bij de stal komt. "Maar gelukkig is alles op z’n pootjes terechtgekomen, want zo'n brand is wel even schrikken." De politie laat weten dat ze woensdagavond onderzoek heeft gedaan naar de brand maar geen aanknopingspunten heeft gevonden. De stichting doet samen met de gemeente aangifte van de brand. De brandweer kwam woensdagavond in actie, bekijk hier de beelden: