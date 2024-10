Opvang voor 350 asielzoekers op gezamenlijke plek twee gemeenten

De gemeenten Loon op Zand en Dongen onderzoeken of zij gezamenlijk kunnen zorgen voor de langdurige opvang van 350 asielzoekers. Volgens de gemeenten wordt de kwaliteit van de opvang beter als er een grotere groep vluchtelingen kan worden opgevangen. Daarnaast zou het schelen in de kosten.

Hoewel de spreidingswet ter discussie staat, is die wet wél aangenomen en moeten gemeenten dus voorbereidingen treffen voor het langdurig opvangen van vluchtelingen. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze dat doen. Dat kan kleinschalige opvang zijn, of wat groter, afhankelijk van de hoeveelheid vluchtelingen die een gemeente moet opvangen.

Kwaliteit belangrijk

De kwaliteit van de opvanglocatie zit enerzijds in huisvesting en anderzijds in de opvang zelf. Denk aan veiligheid, beheer, begeleiding en dagbesteding. Hoe groter de locatie, hoe hoger de kwaliteit van de opvang, zeggen de twee gemeenten. Daarom willen zij kijken of het samenvoegen van de twee noodzakelijke opvanglocaties een mogelijkheid is.

Dat is op zijn minst opvallend, omdat gemeenten in het verleden vaak grote problemen hadden met het huisvesten van grote aantallen vluchtelingen. Juist de grootschaligheid van plannen zorgde in onder meer Heesch en recent nog in Heerle voor grote weerstand. Kleinschalige opvang zou leiden tot betere acceptatie en dus integratie van de vluchtelingen. Maar dat was voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geen haalbare kaart vanwege de kosten.

Provinciaal plan

De provincie moet voor 1 november 2024 een plan voorleggen aan het ministerie. In dit plan moet staan hoe de provincie van plan is te voldoen aan de provinciale opgave. Dus, hoe alle benodigde plekken in de verschillende gemeenten worden gerealiseerd. Gemeenten zijn - in afstemming met de provincie - vrij om het benodigd aantal plekken naar eigen inzicht over de gemeenten te verdelen. Zijn er plekken te weinig, dan kan het ministerie plekken aanwijzen.

Loon op Zand en Dongen willen nu samen één locatie vinden voor het huisvesten van 350 vluchtelingen. Loon op Zand moet 150 mensen huisvesten, onder wie 25 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV). Dongen heeft een verplichting voor de opvang van 162 mensen. 18 van die plekken zijn bedoeld voor minderjarigen. Door op zoek te gaan naar een opvanglocatie voor 350 mensen, is er nog wat ruimte voor als de aantallen toenemen.

'Ruilen' van locatie

De samenwerking kan volgens de gemeenten betekenen dat de opvang voor beide gemeenten eerst in de ene gemeente wordt gerealiseerd, en een paar jaar later in de andere gemeente. Zo kunnen de gemeenten kennis en ervaringen delen en over en weer inzetten, is de gedachte.

De gemeenten benadrukken dat het gaan om een voornemen en er nog veel moet worden uitgezocht. Ook is er nog geen duidelijkheid over een eventuele locatie. Binnenkort wordt er in beide gemeenteraden gesproken over dit voornemen.