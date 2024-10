Gijs van Bij Ons Op Het Kamp weer vrij: 'Justitie heeft een fout gemaakt'

Gijs, bekend van het RTL-programma Bij Ons Op Het Kamp, vindt dat ‘justitie een fout gemaakt’ heeft. Maandag deed de politie een inval in een woonwagenkamp in Eindhoven, dat in de televisieserie is te zien. Gijs werd samen met twee andere mannen opgepakt. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat Gijs en de andere verdachten weliswaar vrijgelaten zijn om hun proces in vrijheid te mogen afwachten, maar wel worden vervolgd.

De politie heeft maandag in de vroege ochtend een inval gedaan op het woonwagenkamp aan de Beekstraat in een onderzoek naar harddrugs. Drie mannen werden aangehouden op het kamp en één man werd elders in Eindhoven opgepakt. De vijfde man werd gearresteerd in een huis in Zaltbommel.

In een video op TikTok claimt Gijs dat ‘ook justitie fouten kan maken’ en is hij ‘vanaf vandaag in ieder geval weer samen’ met zijn vriendin Liesbeth. Volgens het Openbaar Ministerie loopt het onderzoek nog steeds en moeten Gijs en vier andere verdachten later alsnog voor de rechter verschijnen.

Opvallend is dat een van de doorzochte campers met regelmaat is te zien in de RTL-serie Bij Ons Op Het Kamp, waarin het Eindhovense kamp een grote rol speelt. De woonwagen van Liesbeth en Gijs is meegenomen met een takelwagen en er zijn meer spullen in beslag genomen. Verdere details wil de politie vanwege het lopende onderzoek nog niet delen. Wanneer de verdachten precies moeten voorkomen, is nog niet bekend.

Ook Harrie Snijders gearresteerd

Harrie Snijders, bekend van Ex On The Beach en ook vaker in de serie Bij Ons Op Het Kamp te zien, is een van de gearresteerden bij de inval. Dat bevestigt hij op zijn Instagram-account. Hij schrijft dat hij ook is meegenomen voor verhoor en 'na het verhoren mocht iedereen naar huis'. 'Geloof niet alles wat je op internet leest!', drukt hij zijn volgers op het hart.