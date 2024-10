Koningin Maxima geeft prijs aan stichting die eenzame jongeren helpt

Stichting Join Us uit Den Bosch heeft een Appeltje van Oranje gewonnen. Ze krijgen de prijs omdat zij er zijn voor jongeren die zich eenzaam voelen en dat willen veranderen. "Het is echt een enorme eer", zegt initiatiefnemer Jolanda van Gerwe. Join Us kreeg de prijs, die bestaat uit 25.000 euro en een bronzen appeltje, op paleis Noordeinde uitgereikt door koningin Máxima.

“Ik ben zo dankbaar en trots op iedereen die meewerkt aan Join Us”, zei Van Gerwe in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. “En ook bijzonder om deze prijs van het koningspaar te ontvangen.” Join Us brengt jongeren samen en helpt hen sociaal sterker te worden. Jongeren tussen de 12 en 30 ontmoeten elkaar om de twee weken en worden hierbij begeleid door een jeugdprofessional. Ze leren activiteiten te organiseren en ook hun persoonlijke uitdagingen aan te gaan. Zes jaar geleden is het initiatief uit Den Bosch gestart door Jolanda van Gerwe. Tijdens haar werk als pedagoog kwam ze vaak jongeren tegen die zich eenzaam voelen. Daar wilde zij verandering in brengen, en zo is Join Us ontstaan. Inmiddels is het initiatief flink gegroeid en ook buiten onze provincie actief. Er zijn namelijk negentig gemeenten aangesloten bij de stichting.

"Het geld gaan we gebruiken om meer met bedrijven en onderwijs te doen."