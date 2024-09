Dankzij samen koken heeft Maria uit Roemenië nu zelfs een nieuw huis

Maria Badea uit Tilburg doet er helemaal niet moeilijk over. Ze zegt het zonder aarzeling: “Soms ben ik heel erg eenzaam. Het is niet leuk, de hele dag alleen thuis zijn.” Maria kwam twintig jaar geleden vanuit Roemenië naar ons land. Inmiddels zijn de kinderen naar school of aan het studeren en komen de muren op haar af. Maar gelukkig is er één keer per week een ontsnapping. Dan gaat ze samen met anderen koken. En dat levert haar veel op, zelfs een nieuw huis.

In de keuken van buurthuis De Reinevaer in Tilburg West is het woensdagmorgen druk. Zo’n twintig vrouwen van allerlei verschillende nationaliteiten zijn met elkaar aan het koken. Broodje Aap en Linke Soep heet het project. Maria is er sinds een jaar ook bij en ze vindt het hartstikke leuk: “Ik werk met allemaal andere culturen en leer heel verschillende gerechten kennen.” Terwijl aan een aanrecht door drie vrouwen hartige koekjes worden bereid, is Maria in de hoek bezig met een bananentaart. “Moet deze in de vriezer?”, vraagt ze als ze de taartbodem klaar heeft aan een van de weinige mannelijke collega’s. “In de koelkast", antwoordt hij.

“Ze gaat met vriendinnen naar buiten en dan zit ik alleen.”

“Ik ben alleen thuis”, legt Maria uit. “Want de kinderen zijn naar school. Mijn oudste dochter zit de hele dag op het hbo in Eindhoven. De jongste van elf zit op de basisschool en als ze thuiskomt gaat ze met vriendinnen naar buiten en dan zit ik alleen. En alleen thuis zitten de hele dag is ook niet leuk.” Maria is bij lange na niet de enige, weet socioloog Eric Schoenmakers. Hij is docent bij Fontys en doet sinds 2009 onderzoek naar eenzaamheid. “Dertig tot veertig procent van de mensen voelt zich wel eens eenzaam. In coronatijd was dat zelfs vijftig procent. En dat geldt voor alle leeftijdsgroepen.” Migranten zoals Maria hebben een grotere kans zich eenzaam te voelen, weet Schoenmakers. En dat zie je vooral rondom grote levensgebeurtenissen, zoals geboortes en overlijden: “Want dan zijn dingen anders dan normaal. Ze kunnen zich eerder buitengesloten voelen dan niet-migranten. Verder kunnen ze ontheemd zijn: voelen dat ze niet thuis zijn op hun plek.” Het samen koken bij Broodje Aap en Linke Soep vindt Schoenmakers daarom een mooi initiatief: “Zeker omdat mensen vaker dan één keer dingen met elkaar doen. Het is moeilijk om in één bijeenkomst contact te leggen. Maar als het vaker is en je hebt samen iets te doen, dan is dat heel belangrijk.”

“We hebben van woning geruild.”