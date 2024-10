Drogisterij verkoopt ineens sigaretten: 'Ongelofelijk dit'

Naast de vitaminepotjes, dagcrèmes en lekkere geurtjes liggen in de DA drogisterij in Oud Gastel sinds kort ook sigaretten en shag. Een opmerkelijke keuze voor een drogist, vinden de inwoners van het dorp. “We willen het dorp niet leeg laten lopen”, zegt de eigenaar van de winkel. Op het hoofdkantoor van DA zijn ze niet blij, maar ze kunnen er niks tegen doen.

Gerrits stelt dat hij veel getwijfeld over de verkoop van rookwaren. “We willen onze gemakswinkel in stand houden en de mensen in het dorp houden. Wij zien het als een serviceproduct want in de supermarkt is het niet meer te koop."

Bij het moederbedrijf van DA staan ze er toch iets anders in. "DA is geen tabaksspeciaalzaak”, begint de woordvoerder. “Het is onze missie om onze klanten zich goed te laten voelen, daar hoort een gezonde levensstijl bij, mooie beautyproducten en producten die je gezondheid ondersteunen.”

Shag en tabak vallen daar niet onder. Maar omdat er combinatiewinkels bestaan, waarbij een ondernemer meerdere formules onder één dak mag voeren, liggen naast de vitamines nu ook tabaksproducten. “We hopen natuurlijk dat klanten in de winkel de juiste afslag nemen en uitkomen bij het gezonde assortiment van DA”, besluit de woordvoerder.