Halloween begint al vroeg; politie gealarmeerd voor 'lijk'

Hangt daar iemand met het hoofd naar beneden en verpakt in donker plastic aan een regenbuis? Het zal toch niet waar zijn? Een aantal voorbijgangers in het Eindhovense stadsdeel Doornakkers moet zich deze donderdag rot zijn geschrokken toen ze hiermee geconfronteerd werden.

Uiteraard maakten ze er melding van bij de politie. De wijkagenten van Doornakkers-West en van ’t Hofke hadden niet meteen in de gaten of er daadwerkelijk iets ernstigs aan de hand was. Ze aarzelden dan ook geen moment en gingen met spoed naar de plek waar de persoon zou hangen.

Daar aangekomen troffen de agenten inderdaad een op het oog lugubere situatie aan.

Gelukkig hadden ze al snel door dat het allemaal niet zo erg was. En dat de opdruk ‘danger keep out’ ook niet al te serieus genomen moest worden.

Sterker nog, er stonden wat buurtbewoners met een grijns op hun gezicht. Al snel kregen de agenten door dat het om een uiting van Halloween was. “Wij konden hier natuurlijk wel om lachen”, lieten ze op Instagram weten. De agenten konden er zelfs waardering voor opbrengen: “Deze staat zeker in onze top 3 van Halloweenversieringen.”