Deze huizen worden in een fabriek gemaakt en rollen zo de band af

Om het woningtekort op te lossen moeten in rap tempo extra woningen worden gebouwd. Die extra huizen komen niet uit de lucht vallen. Maar ze hoeven niet meer steen voor steen te worden gebouwd. De huizen rollen tegenwoordig van de band in een fabriek. Omroep Brabant nam een kijkje.

In de nieuwe HOE..? krijg je een kijkje in de fabriek

Daarna volgt de afwerking aan de binnenkant. Alles gaat in een ongekend tempo, wat alleen haalbaar is door alle onderdelen los van elkaar in de fabriek in elkaar te zetten. De onderdelen rolden van de band in een fabriek in Friesland, van het Rosmalense bouwbedrijf Heijmans.

Begin dit jaar werden 88 fabriekswoningen in negen weken tijd opgebouwd in de Eindhovense wijk ’t Ven. Per woning is maar één dag nodig en dan staan de buitenmuren in z’n geheel.

De skeletbouw is van hout en dus start onze tour vanuit de houtopslag, om vervolgens door een ruimte te lopen met enorme zaagmachines, waar de geur van zaagsel je tegemoet komt. In de volgende hal worden de losse onderdelen in elkaar gezet en daarna volgen het isolatiemateriaal en de kozijnen.

Gaandeweg in de fabriek krijgen de ‘huizen’ steeds meer vorm. “Hier gebeurt het” , vertelt Joost van Asch, directeur industrieel bouwen. “Elke wand is uniek en daarmee kunnen we diverse woningen maken. Uiteindelijk merkt de klant niet dat het huis uit de fabriek komt.”

'Kloppend hart' in huis

Alhoewel het lopendebandwerk lijkt, is het dat eigenlijk niet. De woningbouwvereniging of koper kan via een computerprogramma het eigen huis vormgeven.

“Je kan bijvoorbeeld een uitbouw kiezen of voor andere elektra, maar ook voor de architect is er van alles te kiezen aan gevelafwerking”, legt van Asch uit. Er zijn verschillende formaten voor verschillende type woningen, ook kan het eigen sanitair gekozen worden.

De enige afmetingen die de nieuwe huiseigenaar niet kan wijzigen, zijn die van de kern van het huis. Het is een vaste module die het ‘kloppend hart’ van het huis vormt: het trappenhuis, met daarin ook alle techniek.

Dat wordt nog beter duidelijk bij een van de laatste stations in de fabriek. De losse panelen worden op locatie pas in elkaar geschoven worden, maar in de fabriek wordt het ‘hart’ in 3D gebouwd. Stap je daarin, dan waan je jezelf al bijna in het toekomstige huis. Je kunt een stukje de trap op lopen, of op het toilet gaan zitten. Per dag rijdt een bouwpakket van een nieuwe woning naar de locatie, zodat die meteen geplaatst kan worden.

Steeds populairder maar ook beperkingen

Houten fabriekswoningen worden steeds populairder. In Brabant is vijf procent van alle nieuwe sociale huurwoningen van hout. Het is niet alleen een antwoord op de woningcrisis, maar kan ook uitkomst bieden voor de klimaatcrisis. De bouw van een houten huis is veel milieuvriendelijker.

Toch zitten er beperkingen aan de fabriekswoningen. Zo lenen kleine bouwprojecten zich niet altijd voor deze manier van bouwen, of kan een architect wensen hebben die in de fabriek niet te realiseren zijn.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Brabant is koploper in houten huizen bouwen

Ook in Noordoost-Brabant worden houten fabriekswoningen geplaatst

Is het verstandig om huizen te bouwen van hout?