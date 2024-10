Greg van Hest: 'Hardloopschoenen als warme broodjes over de toonbank'

Hardlopen is populairder dan ooit. Of het nou de Tilburg Ten Miles van vorige week is of de Singelloop Breda dit weekend, of de Marathon van Eindhoven volgende week, de deelnemers staan in de rij. Voor de meeste afstanden kun je zelfs helemaal niet meer inschrijven. Oud-toploper Greg van Hest (51) uit Tilburg is al zijn hele leven hardloopgek, maar dit zag ook hij niet aankomen. Hij heeft een winkel in hardloopspullen in Tilburg. "We draaiden altijd al lekker, maar dit jaar is het gewoon niet meer normaal." Van Hest stopte bijna 15 jaar geleden met topsport, maar heeft nog steeds een aantal Nederlandse records op zijn naam staan. Zondag vertelt hij daarover en over de hardloopgekte in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Greg van Hest was professioneel hardloper van 1994 tot 2009. Aanvankelijk op de baan, maar hij vierde vooral succes op de lange afstand op de weg. Hij werd zeven keer Nederlands Kampioen. "Als je iets leuk vindt, word je er ook goed in", was zijn simpele verklaring. Dat hij goed was, bleek al op jonge leeftijd. Hij was nog maar 6 jaar toen hij begon bij Atletiekverenging Attila in Tilburg. Hij bleek een natuurtalent. Later sloot hij zich aan bij de door zijn vader Ad opgerichte 'Tilburg Road Runners', die zijn zoon ook trainde.

Zijn topjaar was 1999 toen hij de titels op de tien kilometer, de halve marathon en bij het veldlopen behaalden. In dat jaar vestigde hij op diverse afstanden persoonlijke records, zoals 1.01.07 op de halve marathon en 2.10.05 op de hele marathon. Vanaf het jaar 2000 kampte Van Hest met hardnekkige blessures, vooral aan zijn achillespezen. Toch kwam hij in 2008 na de nodige operaties nog terug. In dat jaar liep hij de marathon van Sidney in 2.15.38.

Hardloopwinkel in Tilburg

In 2009 zette hij een punt achter zijn carrière en begon hij zijn hardloopwinkel in Tilburg. Hij trekt nog zeker vijf keer per week de hardloopschoenen aan, maar het wedstrijdgeweld laat hij aan anderen. Dagelijks helpt hij nu lopers om het beste schoeisel te kiezen. Wat hem daarbij opvalt, is dat er onder invloed van influencers op sociale media nu veel meer twintigers naar de winkel komen. Hij ziet dat het hardlopen wereldwijd een rage is. "Van bepaalde merken hardloopschoenen is wereldwijd de voorraad gewoon op."

Hij vindt het prachtig, al die aandacht voor het hardlopen. Maar ook valt hem op dat de nieuwelingen soms onbezonnen te werk gaan. "Ze komen twee weken voor de Ten Miles in Tilburg schoenen kopen en willen dan 16 kilometer hardlopen." En zo ziet hij ook mensen die denken dat ze in een paar maanden tijd klaar zijn voor een marathon. "Dat staat dan op hun bucketlist en dat willen ze afvinken", zegt hij.

