PSV-spelers haken af voor Oranje: 'Logisch gezien het speelschema'

Het komt zelden voor, maar de komende interlandperiode zitten er geen PSV-spelers bij de selectie van het Nederlands elftal. Joey Veerman en Jerdy Schouten hadden er normaal gesproken bij gezeten, maar moesten zich nu afmelden met klachten. Het doet denken aan het EK van 2000 toen er ook geen PSV'er bij Oranje zat. PSV-trainer Peter Bosz vindt het niet gek dat dit eraan zat te komen.

Dat er nu 24 jaar later weer geen PSV-spelers bij zijn heeft dus vooral te maken met fitheid en niet met de kwaliteit van de spelers. Toch is trainer Peter Bosz wel blij dat hij Schouten in Eindhoven kan houden. "Ik ben geen trainer die zijn spelers hier weg gaat houden van het nationale team. Het is voor spelers een grote eer om te mogen spelen voor hun land. Maar als coach houd je elke keer je hart vast."

Het doet denken aan het EK van 2000 in eigen land. Ook toen zat er geen speler van PSV bij het Nederlands elftal. Ruud van Nistelrooij had daar normaal gesproken wel bij gezeten, maar kampte op dat moment met een knieblessure.

"Jerdy is nu vermoeid en dat is logisch gezien het speelschema van de afgelopen weken. Bij zo'n interland gaan ze weer twee weken weg, moeten ze flink reizen en spelen ze twee wedstrijden in korte tijd. Dat doet wat met je lichaam."

Bij PSV zouden alleen nog Guus Til en Noa Lang serieus in aanmerking kunnen komen voor een plekje bij Oranje. Al is laatstgenoemde ook nog altijd niet 100 procent fit. Spits Luuk de Jong bedankte 1,5 jaar geleden voor het Nederlands elftal. Hij wilde vooral de focus houden op PSV en zijn gezin.

Veerman en Schouten zijn er zaterdagavond ook niet bij als PSV het opneemt tegen Sparta. De Eindhovenaren zijn nog altijd foutloos in de competitie. Het Nederlands elftal speelt volgende week vrijdag in Boedapest tegen Hongarije. Een paar dagen later is Duitsland in München de tegenstander.

