Verborgen plekken met illegale producten in buitenlandse supermarkten

Er is een verborgen ruimte vol verboden pakjes sigaretten en vapes gevonden in een buitenlandse supermarkt in Dongen. Daar kwamen controleurs tijdens een uitgebreid onderzoek bij 62 winkels achter. De supermarkt in Dongen bleek niet de enige te zijn die de regels overtreedt. Maar liefst de helft van de onderzochte supermarkten werd op de vingers getikt vanwege overtredingen.

Het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) heeft de afgelopen twee weken samen met de politie, netbeheerder Enexis, de douane, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de supermarkten in de regio Hart van Brabant onderzocht. Buiten de verkoop van illegale producten werd ook gekeken naar brandveiligheid, hygiëne en vergunningen. Stellingkast met dubbele bodem

Bij de supermarkt in Dongen vonden controleurs de verborgen ruimte. "Een stellingkast bleek een dubbele bodem te hebben waarin sigaretten en vapes verstopt zaten", laat het interventieteam weten. De sigaretten en vapes met smaakjes mogen sinds 1 januari dit jaar niet meer worden verkocht. Ook in Kaatsheuvel vonden controleurs een verborgen lade onder de toonbank, vol met sigaretten en vapes. De helft van de 62 supermarkten met buitenlandse producten werd betrapt op overtredingen. "De douane nam 8 kilo waterpijptabak in beslag, 5 potten gewone tabak en 41 buitenlandse sloffen sigaretten. De NVWA heeft illegale vapes, shishapennen en zakjes snus gevonden." Snus is Zweeds tabak in een zakje dat mensen onder de bovenlip stoppen. Naast illegale tabak werden ook verboden wapens gevonden in enkele supermarkten. Zo ontdekten de controleurs een busje pepperspray, een hakbijl en acht grote messen. De politie heeft de wapens in beslag genomen.

De gevonden wapens (foto: Bestuurlijk Interventieteam Hart van Brabant).