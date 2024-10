Mpox variant in Eindhoven is milde versie, vijf vragen en antwoorden

De mpox-uitbraak in een gehandicapteninstelling in Eindhoven valt relatief mee. Vrijdagavond meldde de instelling in een brief naar alle betrokkenen dat het gaat om de minder gevaarlijke variant 2b, die de afgelopen jaren vaker in Nederland is geconstateerd. In Eindhoven worden de maatregelen versoepeld, maar de GGD houdt de situatie in de gaten. Het is een virusinfectie die vrij makkelijk overdraagbaar is. Vijf vragen en antwoorden over het virus.

Is het mpox-virus gevaarlijk?

Volgens Ronald ter Schegget, arts infectieziektebestrijding bij de GGD Brabant-Zuidoost, is het virus niet gevaarlijk: "Het is eerder een vervelend virus dan dat het gevaarlijk is. Je wordt er wat grieperig van. Daarna ontstaan er huidafwijkingen in de vorm van blaasjes, dat noemen we ook wel pokken. Die kunnen open gaan en dat kan pijnlijk zijn. Binnen twee à drie weken ben je vaak weer genezen en heeft het virus geen verdere gevolgen, geen rede tot paniek dus."

Hoe herken ik het mpox-virus?

Het RIVM beschrijft dat het mpox-virus vooral te herkennen is aan huiduitslag in de vorm van pokken. Die kunnen eruitzien als blaasjes, bultjes of rode vlekken. De pokken kunnen pijnlijk aanvoelen en kunnen littekens achterlaten. Pokken kunnen ook in de vorm van kleine zweertjes in de mond verschijnen.

Overige klachten komen overeen met klachten tijdens een griepje zoals koorts, hoofdpijn, spierpijn, gezwollen klieren, rillingen en moeheid. Tijdens de wereldwijde uitbraak van het virus in 2022 waren er ook mensen met een ontsteking van het slijmvlies van de endeldarm, ook wel procitus genoemd. Bij sommige patiënten was dat de enige klacht.

Waarom heet het mpox-virus ook wel het apenpokkenvirus?

Het mpox-virus is ook wel bekend onder de naam 'apenpokken'. Die naam is ontstaan doordat het virus zijn oorsprong heeft in Afrika, waar de eerste besmettingen werden overgebracht van aap op mens. In Suriname wordt de term apenpokken ook gebruikt voor de infectie die in Nederland ook wel krentenbaard wordt genoemd. Daarnaast werd de term 'monkeypox', ofwel: apenpokken, als mogelijk stigmatiserend gezien. Om verwarring en stigmatisering te voorkomen wordt nu vaker gekozen voor de officiële Engelse term 'mpox',

Wat moet ik doen als ik in contact ben geweest met iemand die besmet is met het mpox-virus?

Ronald ter Schegget geeft aan dat het virus op verschillende manieren kan worden overgedragen: "Via slijmvliescontact, dat is seksueel overdraagbaar. Maar voornamelijk via de huid. Met name wanneer er een wondje op de huid zit van zo'n pok, kun je het overdragen."

Je kunt het verspreiden van het virus volgens het RIVM het beste voorkomen door geen intiem of huid-op-huid contact te hebben met mensen met mpox. Is dit toch gebeurd? Dan kun je het beste contact opnemen met de GGD, zij kunnen testen of je besmet bent geraakt met het virus en een bron-en-contactonderzoek starten bij een positieve uitslag.

Wat moet ik doen als ik mpox heb?

Wanneer je besmet bent met het virus moet je volgens het RIVM in isolatie tot alle klachten voorbij zijn. Vermijd lichamelijk contact totdat alle korsten van de pokken verdwenen zijn. Dit kan tot drie weken duren. Ook bij een ontsteking van het slijmvlies van de endelarm, moeten alle klachten die hierbij passen voorbij zijn voor u uit isolatie kunt.



GGD-arts Ronald ter Schegget geeft aan dat het virus verder niet behandeld hoeft te worden: "Het is het beste om het spontane herstel af te wachten. Omdat de pokken wel pijnlijk kunnen zijn, kun je wel pijnstillers gebruiken om de pijn te bestrijden."

LEES OOK:

Mpox-virus bij instelling: 'Hopen dat het bij deze 2 gevallen blijft'