Het duurde even, maar nu weten we waar Vincent van Gogh stond te schilderen

Na 140 jaar is eindelijk ontdekt op welke plek Vincent Van Gogh het schilderij Populierenlaan bij Zonsondergang maakte. En het is dicht bij huis, zo blijkt na twee jaar lang uitgebreid onderzoek. Op het kunstwerk dat Van Gogh in 1884 maakte is de Weverstraat in Nuenen te zien.

“Van Gogh zat denk ik zo’n beetje waar die auto nu rijdt”, zegt onderzoeker Ferry van Zijp terwijl hij met onze verslaggever in de Weverstraat staat. “Iets later in het jaar dan nu en daarachter zag hij dan de zon onder gaan. Maar ik denk wel dat van Gogh minder last had van verkeer”, lacht hij. Dat Vincent van Gogh veel schilderijen in zijn woonplaats Nuenen maakte, dat was al bekend. Ruim een kwart van zijn werken, waaronder de Aardappeleters, schilderde hij daar. Onderzoekers hadden al het vermoeden dat de Populierenlaan daar ook vereeuwigd zou zijn, maar waar precies was een raadsel.

"Het is een heel uitzoekwerk geweest."

Begin 2022 kreeg de Eindhovense Weer- en Sterrenkundige kring een mail van Donald Olson, een onderzoeker uit Amerika. Hij wilde weten wat de datum en precieze locatie was van het schilderij en zocht hulp van lokale onderzoekers. De vrijwilligers Ferry Zijp en Louis Verbraak wilden daar graag bij helpen. "Het is een heel uitzoekwerk geweest", vertelt Verbraak. De mannen fietsten rond in de omgeving van Nuenen om de juiste straat te vinden. "We keken of er meer wegen waren met een hoek van tussen de 240 en 244 graden, zoals Van Gogh schilderde." Ook zochten ze op oude kaarten naar wegen waar in die tijd populieren stonden. Zo kwamen de mannen uiteindelijk uit bij de Weverstraat. De onderzoekers probeerden ook te achterhalen wanneer Van Gogh het schilderij heeft gemaakt. Aan de kale bomen konden ze zien dat het herfst was. De Amerikaanse onderzoeker berekende dat de afgebeelde zonsondergang zich rond half november voordeed. Uit gegevens van het KNMI bleek uiteindelijk dat Van Gogh het op 13 of 14 november geschilderd moest hebben, want alleen toen was het niet bewolkt.

Het schilderij van Van Gogh en daarnaast de foto die de onderzoekers maakten (Foto's: Kröller Möller Museum/Louis Verbraak).