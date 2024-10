Gestolen vogel teruggebracht naar winkel, dief wilde nog een vogel stelen

Een happy end aan een heus liefdesdrama op Dierendag. Senegalpapegaai Queen, die donderdagavond werd gestolen uit haar kooi in de winkel van Pets Place Boerenbond in Tilburg is vrijdag rond sluitingstijd teruggebracht. Dat laat een blije bedrijfsleider Rob van den Corput weten.

De diefstal vond donderdagavond plaats. Rob had geen idee wie dit op zijn of haar geweten had. "We zagen Queens kooi ineens openstaan. We hebben wel camera's, maar deze staan niet op die kooi gericht. Verder waren er op dat moment veel mensen binnen." De vogel kon niet weggevlogen zijn, want haar vleugels zijn geknipt. "En de kooi openen kunnen deze vogels niet zelf doen."

"Zo'n vogel raakt hiervan in de stress."

Rob maakte zich ernstig zorgen over de gezondheid van Queen die hij - samen met haar mannetje King - als een soort mascotte in de winkel heeft. Je kunt deze vogels namelijk niet zomaar als huisdier houden. En als de dader Queen zou loslaten in de natuur zou ze het volgens Rob zeker niet overleven. "We gaan richting de winter, dat is veel te koud voor zo'n vogel. Daarnaast kan Queen, omdat ze geknipt is, niet vliegen. Dan wordt ze dus een prooidier voor katten en dergelijke." Ook King, Queens mannetje, was door de diefstal van zijn maatje overstuur. Rob zag het vogeltje heel de tijd naar Queen zoeken en naar haar schreeuwen. "Zo'n vogel raakt hiervan in de stress."

"De vrouw stal de vogel voor een oudere man."

King en Rob zaten heel de dag erg in hun rats, maar vrijdagavond kregen ze ineens goed nieuws. "Een mevrouw nam na alle aandacht die aan de vermissing was besteed contact op en tegen sluitingstijd kwam ze met Queen langs", vertelt Rob. "Ik ben hartstikke blij, ik had weinig hoop dat ik Queen nog terug zou zien. We hebben uiteraard wel nog even gecontroleerd of het de juiste vogel is, maar dit is echt de goede." De vrouw gaf aan de vogel gestolen te hebben voor een oudere man bij wie ze inwoont. Diens vogels waren overleden en dat vond ze zielig. "Ze had vandaag eigenlijk ook nog King willen stelen. Maar het zou wat lastiger zijn om die te pakken te krijgen, want die heeft een iets pittiger karakter dan Queen." Spijt betuigde de vrouw niet. De winkel heeft aangifte gedaan en wil de vrouw een winkelverbod opleggen.

"Nu Queen terug is, is King weer rustig."