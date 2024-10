Tapijtkevers in huis, kan dat kwaad? Frans Kapteijns weet raad

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] . Dit keer in Stuifmail een een Bonsai lindeboom met vreemde rups en vreemde beesten in de schuur van de buren.

Iedere zondag is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast.

Rups gevonden op een bonsai lindeboom, maar welke vlinder komt hier uit voort?

Frederik Meyer trof in zijn bonsai lindeboom een rups aan en wilde weten om welke rups en vlinder het gaat. Frederik heeft de rups van een psi-uilvlinder gefotografeerd. Deze rupsen zijn dol op de bladeren van wilgen, lindebomen of meidoorns. Als ze zich helemaal hebben volgevreten aan dat lekkers, gaan ze verpoppen. Van de kleurrijke groene rups blijft een grijze nachtvlinder over. De cocons vind je vaak in een schorsspleet, achter het boomschors of in dood hout. Eenmaal ontpopt tot vlinder, gaan de psi-uilvlinders het liefst naar de zandgronden in de duinen.

Een psi-uilvlinder (foto: Jeroen Voogd / Vlinderstichting)

Keutels gevonden in de tuin, wie is de dader?

Anja de Wijs stuurde een foto waarop wat keutels te zien waren en zij wilde graag weten wie de dader was. Volgens mij is het poep van een egel. In egelpoep zit altijd wel iets van onverteerbare restjes van insecten, bijvoorbeeld de chitine pantsers van kevers. Meestal liggen er een aantal keutels bij elkaar. Deze zijn meestal niet zo groot, met een maximale lengte van vijf centimeter. Je kunt egelkeutels vooral herkennen aan de vorm en structuur: vaak zijn ze stevig, donker van kleur tot zwart en cilindervormig.

Egelpoep (foto: Anja de Wijs)

Egel (foto: Rudmer Zwerver)

Wat voor beestjes zitten er in de garagebox bij de buren?

Een vreemde kever op de foto van Piet Swinkels. Het diertje ziet eruit als een harige pissebed, maar met die conclusie nam ik zelf nog geen genoegen. Na een tijdje zoeken heb ik de foto naar kenner Marcel Mutsaerts gestuurd. Hij meldde dat het weleens een keverlarve zou kunnen zijn uit de keverfamilie van de spektorren. De museumkever is onderdeel van die keverfamilie, zie foto, en als je naar de larve van díé museumkever kijkt, dan lijken die inderdaad verdacht veel op het beestje op de foto van Piet Swinkels. Toch twijfel ik een beetje, want het zou ook nog steeds een larve van een andere spektor kunnen zijn, bijvoorbeeld van een tapijtkever, vogelnestkever of helmkruidbloemkever, die ook allemaal uit de spektorrenfamilie komen. De larven van de tapijtkever maken dan de meeste kans, omdat die in bijna elk huis zitten, dus waarom niet in een garagebox? Deze larven en ook de volwassen tapijtkevers vinden veel voedsel op plekken waar veel materiaal aanwezig is. Dat kan van alles zijn: van tapijten tot kledingkasten of rond plinten waar veel stof ligt. Je kunt meer over deze kevers lezen via deze link.

Keverlarve (foto: Piet Swinkels)

Museumkever (foto: Ab Baas)

Rubriek mooie foto’s

In deze rubriek deel ik elke zondag een prachtige foto met je. Deze keer is dat een foto van Marianne Wijten die twee Grauwe Klauwieren op een tak vastlegde.

Mooie foto van Grauwe Klauwieren (foto: Arianne Wijten)

Natuurtip; Speuren naar paddenstoelen op landgoed Mariëndael in Velp

Zondag 13 oktober van 10:00 uur tot 12:00 uur Opzoek naar schimmels

Ze steken overal hun kopjes weer op en je komt ze al op veel plekken tegen: de vruchtlichamen van vele soorten schimmels in de bodem en op bomen. Natuurgidsen van IVN Grave gaan met u op zoek naar paddenstoelen in het bos en vertellen er alles over. De wandeling is interessant en leuk voor jong en oud. Kinderen kunnen aan de hand van een zoekkaart proberen te achterhalen welke soort paddenstoel ze hebben gevonden. Na afloop is er in het Buitenhuis bij de kinderboerderij koffie, thee of limonade. Meer informatie: Vertrekplek parkeerterrein bij de Sint Jozefschool aan de Beukenlaan 6 in Velp

Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is natuurlijk welkom.

De zoektocht is geschikt voor zowel volwassenen en kinderen en gaat ook over onverharde paden.

Neem een spiegeltje mee zodat je ook onder de paddenstoel kunt kijken.

Trek stevige wandelschoenen aan

Draag kleding die past bij het weer

Controleer jezelf achteraf altijd op teken

Dit is een prachtige foto van een porseleinzwam (foto: IVN Grave)