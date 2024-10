Chaotische voetbalavond eindigt in feest: 'Snapte er helemaal niks van'

Er viel de laatste jaren weinig te juichen voor de supporters van FC Den Bosch. Hun club presteerde bijzonder matig en op financieel gebied was het verre van stabiel. Hoe anders is het dit seizoen. De Bossche club won vrijdagavond de periodetitel, waarna een groot feest losbarstte. Van de kelder naar de top van de Keuken Kampioen Divisie. "Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt", zei verdediger Rik Mulders na de wedstrijd.

Supporters van FC Den Bosch renden na het laatste fluitsignaal massaal het veld op, alleen bleek de wedstrijd van Helmond Sport tegen Jong Ajax nog niet afgelopen. De stand was daar 1-1, maar een Helmondse goal zou daar feest hebben betekend. Het veld in Den Bosch stond al goed vol, toen de Helmonders nog op de lat kopten. Het werd bijna een 'Roda JC-tje', waarbij de fans vorig seizoen ten onrechte dachten dat promotie naar de Eredivisie een feit was.

4 oktober 2024 gaat de geschiedenisboeken in als een bijzonder spannende voetbalavond. Vier ploegen maakten kans op de eerste periodetitel en tijdens de wedstrijd ging het alle kanten op. Koploper Excelsior verloor kansloos bij Roda JC, waardoor de strijd ging tussen FC Den Bosch en Helmond Sport. De Bosschenaren stonden tegen De Graafschap lange tijd met 0-1 achter, kwamen terug tot 2-1, maar in de slotminuut werd het 2-2.

"Al die supporters kwamen het veld op, ik zei tegen die gasten dat we even rustig aan moesten doen. Ik wilde alleen maar de bevestiging dat de periodetitel een feit was. Toen ik het vuurwerk zag boven De Vliert, wist ik dat het feest kon beginnen", zei Vieri Kotzebue, die als invaller met twee goals goud waard was. "Ploeggenoten hadden daarvoor nog tegen me gezegd dat ik geluk zou gaan brengen."

Verdediger Rik Mulders noemt het een bizarre avond. "De laatste vijf minuten was een emotionele rollercoaster. Ik snapte er helemaal niks van. Na de late tegengoal zakte ik in elkaar, maar van De Graafschap-spits Ralf Seuntjens hoorde ik dat het voor ons nog niet voorbij was. Het zou typisch 'Bossisch' zijn geweest als het alsnog mis was gegaan. Toen ik iedereen het veld op zag rennen, moest het wel kloppen dacht ik. Dat de avond zo afliep, is zo geweldig."

Net als Rik is Mees Laros een echte clubjongen. De 19-jarige middenvelder is een vaste waarde onder trainer David Nascimento. "Als kind droom je ervan ooit het eerste elftal te halen en al helemaal om ooit te promoveren. Dat we nu de periodetitel pakken is zo mooi, een beter scenario is er niet. Het was wel een chaotische avond, waarin ik niks van meekreeg van de slotfase in Helmond."