'Als nu oorlog uitbreekt, kunnen we in actie komen', zegt luchtmachtbaas

"Het is de hoogste tijd dat we gaan denken in 'wij' en niet langer vanuit 'ik'." Dat is de boodschap die de hoogste baas van de luchtmacht, luitenant-generaal André Steur, had voor de 500 toehoorders van een speciale masterclass 'Vrede en Veiligheid' in het parktheater in Eindhoven, die zondag is te zien bij Omroep Brabant.

De onrust in de wereld is aanleiding om de hoogste militair van de luchtmacht André Steur in gesprek te laten gaan met studenten, omwonenden van vliegbasissen in Brabant en andere geïnteresseerden. De eerste vraag vanuit het publiek ging dan ook over onze veiligheid: hoe weerbaar zijn we als Nederland betrokken raakt in een oorlog? Het antwoord van de luchtmachtbaas, die jarenlang werkte op Vliegbasis Volkel, begon geruststellend, maar eindigde bezorgd.

"Als Nederland of een ander NAVO-land vanavond wordt aangevallen, kunnen we zonder problemen in actie komen", vertelde luchtmachtcommandant Steur. "Maar de vraag is hoe lang we weerstand kunnen bieden. Dertig jaar bezuinigingen op defensie hebben diepe sporen achtergelaten die niet in één keer met extra geld opgelost zijn."

Heilige graal

Positiever is de luitenant-generaal over de samenwerking tussen de verschillende landen in Europa. "Je voelt dat iedereen spanning ervaart en dat 80 jaar vrijheid niet langer vanzelfsprekend is. Alleen zijn we nergens maar samen zijn we sterk."

Dat samenwerken is bijna een heilige graal voor de luchtmachtbaas. "In de maatschappij moeten bedrijven ook eens kijken hoe zij kunnen bijdragen aan onze veiligheid. Dan kunnen we gemakkelijker gaten dichten er er gevallen zijn."

Algemeen belang belangrijkst

Onlangs was Steur op bezoek bij KLM. "Hoe snel kunnen hun vliegtuigen een grijze kleur krijgen?", vroeg hij de luchtvaartmaatschappij. "En is KLM daartoe bereid als de nood aan de man is? Daarnaast kan technisch personeel en piloten in een noodsituatie gemakkelijk op een vliegbasis helpen", gaf de commandant de luchtvaartmaatschappij mee.

"Ook de maatschappij zou sterker worden als we meer naar elkaar luisteren en begrip hebben voor elkaar", denkt de luchtmachtcommandant. "Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar probeer het algemeen belang voor het eigen belang te zetten. Dan kunnen we stappen zetten en staan we samen sterk."

Lol trappen

Ooit twijfelde André Steur als tiener over zijn toekomst. Zijn vader pelde zijn drijfveren af. "Ik wilde met mensen werken. Ik wilde lol trappen. Ik wilde de wereld zien en ik wilde iets betekenen voor anderen."

Met deze wensenlijst kwam hij niet uit op een studie bedrijfseconomie aan een universiteit, maar meldde hij zich in 1988 aan de poort van de KMA in Breda. Zijn allereerste missie lijkt geslaagd.