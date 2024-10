30 opgevoerde fatbikes door politie meegenomen bij grote controle

De politie heeft vrijdag tijdens een grote controle in het centrum van Eindhoven dertig opgevoerde fatbikes meegenomen. Zeven bestuurders zijn hun fatbikes voorgoed kwijt, omdat ze al vaker zijn bekeurd voor het opvoeren van hun fatbike. Alle bestuurders hebben een boete gekregen.

De opgevoerde fatbikes werden naar het politiebureau gebracht, waar de eigenaren ze later kunnen ophalen. "Met daarbij een nadrukkelijke waarschuwing voor de toekomst: bij een tweede proces-verbaal wordt je fatbike in beslag genomen", laat de politie weten.

De politie maakt er in een bericht geen geheim van blij te zijn met de resultaten van de controle. "Fatbike-overlast is veel mensen een doorn in het oog", zegt de coördinator van de politieactie. "Veel passanten complimenteerden ons met onze inzet. Van de directie van een middelbare school kregen we terug dat het rondzong onder de leerlingen en dat die hun fatbike uit voorzorg maar lieten staan."

Minderjarigen die werden gesnapt op een opgevoerde fatbike moeten na het weekend met hun ouders naar het politiebureau komen. "We blijven een nadrukkelijk beroep doen op ouders dat ze erop toezien dat hun kind op een veilige fiets rijdt en wat de consequenties kunnen zijn als ze dat niet doen."