Voor 400 miljoen euro verrijst een nieuw ziekenhuis: zo ziet het eruit

Over vijf jaar staat aan A58 bij Roosendaal het splinternieuwe Bravis ziekenhuis. Dat betekent het einde van twee 'losse' Bravis-ziekenhuizen waarvan er een in Roosendaal en een in Bergen op Zoom staat. De plannen zijn nu helemaal uitgewerkt en gepresenteerd aan de buitenwereld. Zo gaat het toekomstige ziekenhuis eruitzien.

De totale kosten voor het nieuwe ziekenhuis zijn begroot op 400 miljoen euro.

Midden in het landschap ligt het Bravis ziekenhuis als een klaverblad verbonden met een centraal hart in het midden (foto: Bravis ziekenhuis).

Van boven ziet het ziekenhuis eruit als een klaverblad in een groene omgeving. Binnen valt het centrale hart op, waar de receptie is en alle vier de klaverbladen op uit komen.

De centrale hal (foto: Bravis ziekenhuis).

Het pand is met duurzame materialen gebouwd en is helemaal van het gas af. De temperatuur wordt geregeld met warmtepompen. Op de daken liggen zonnepanelen. Hierdoor wordt 80 procent minder stikstof uitgestoten en 60 procent op de energie bespaard.

De meeste bedden zijn te vinden op eenpersoonskamers (foto: Bravis ziekenhuis).

Er is plek voor 450 bedden waarvan de meeste op eenpersoonskamers te vinden zijn. Patiënten kunnen gebruikmaken van een IPad om tv te kijken maar ook om eten te bestellen. De losstaande parkeerplaats biedt plek aan negenhonderd auto's. Er is op de eerste verdieping via een brug direct verbinding met de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis. Hieronder zie je een virtuele rondleiding door het te bouwen Bravis ziekenhuis: