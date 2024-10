Tweede vliegtuig uit Libanon geland, Belgische oorlogsjournalist aan boord

Zaterdagavond rond tien voor negen is het tweede vliegtuig uit Libanon geland op Vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het toestel waren 170 mensen, waaronder ook de Belgische oorlogsjournalist Robin Ramaekers (49) en cameraman Stijn De Smet (37) nadat ze in de nacht van woensdag op donderdag In Beiroet werden aangevallen.

Op het moment van de aanval in Beiroet waren Robin en zijn cameraman Stijn een reportage aan het maken, over een luchtaanval vlak bij hun hotel in het oude centrum van Beiroet. De twee werden in Beiroet aangevallen door een woedende menigte. De Smet werd twee keer in zijn been geschoten. Oorlogsverslaggever Ramaekers kreeg klappen en liep breuken op in zijn gezicht.

“Er werd plots geroepen dat wij geen journalisten waren, maar Israëlische spionnen”, vertelde Ramaekers aan het Belgische VTM NIEUWS. “Er werd geschoten, ik werd over de grond gesleept en ik kon niet zien hoe Stijn eraan toe was.” Met beiden gaat het goed.