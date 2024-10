Tweede vliegtuig uit Libanon geland, gewonde oorlogsjournalist aan boord

De tweede Nederlandse repatriëringsvlucht vanuit Libanon is zaterdagavond rond tien voor negen geland op de luchtmachtbasis in Eindhoven. Aan boord van het toestel waren 170 mensen, onder wie de gewonde Belgische oorlogsjournalist Robin Ramaekers (49) en cameraman Stijn De Smet (37). De twee werden in de nacht van woensdag op donderdag aangevallen tijdens hun werk in Beiroet.

Op het moment van de aanval in Beiroet waren Robin en zijn cameraman Stijn een reportage aan het maken, over een luchtaanval vlak bij hun hotel in het oude centrum van Beiroet. De twee werden in Beiroet aangevallen door een woedende menigte. De Smet werd twee keer in zijn been geschoten. Oorlogsverslaggever Ramaekers kreeg klappen en liep breuken op in zijn gezicht. “Er werd plots geroepen dat wij geen journalisten waren, maar Israëlische spionnen”, vertelde Ramaekers aan het Belgische VTM NIEUWS. “Er werd geschoten, ik werd over de grond gesleept en ik kon niet zien hoe Stijn eraan toe was.” Met beiden gaat het goed.

Robin Ramaekers neemt op vliegbasis Eindhoven afscheid van cameraman Stijn De Smet (foto: SQ Vision).

Nederlanders die weg wilden uit Libanon konden zich tot vrijdagmiddag vijf uur melden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ruim vijfhonderd mensen hebben dat gedaan. Het ministerie kijkt vervolgens wie er in aanmerking komen voor een repatriëring. Naast Nederlanders zijn er ook andere passagiers teruggehaald op verzoek van België, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. Zij worden opgevangen door personeel van de ambassade van hun eigen land en geholpen om naar huis te reizen. 350 mensen terug in Nederland

In totaal zijn nu met de twee repatriëringsvluchten ruim 350 mensen naar Nederland gebracht. Wie nu nog weg wil, kan zich melden bij het ministerie. "Nederland blijft zich inspannen om Nederlanders te helpen bij vertrek, bijvoorbeeld met commerciële luchtvaartmaatschappijen of repatriëringsvluchten van partnerlanden", zegt Buitenlandse Zaken. Bij het ministerie hadden zich de afgelopen dagen zo'n vijfhonderd mensen gemeld voor een repatriëringsvlucht.