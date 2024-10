Tiental PSV boekt zwaarbevochten zege, De Jong maakt prachtige treffer

Echt getest was PSV nog niet dit seizoen in de Eredivisie. Na zeven overwinningen op rij kende de Eindhovense koploper zaterdagavond zeer veel moeite met Sparta Rotterdam. PSV speelde bijna de hele tweede helft met tien man na een rode kaart voor Matteo Dams. Mede dankzij een uitblinkende doelman Walter Benítez trokken de Eindhovenaren een 2-1 voorsprong over de streep.

De Rotterdammers waren niet naar Eindhoven afgereisd om verstoppertje te spelen. Sterker nog, nadat Eindhovenaar Mohamed Nassoh al vroeg in de wedstrijd een kans liet liggen op de 0-1, was het na tien minuten wel raak. Spits Tobias Lauritsen kreeg de bal op een presenteerblaadje van Arno Verschueren en knalde de bal achter Benitez.

Het Philips Stadion viel wat stil, want deze vroege achterstand was toch een grote verrassing. PSV ging op jacht naar de gelijkmaker en was via Malik Tillman dichtbij, maar keeper Nick Olij bracht redding. Aan de andere kant was het opletten voor de snelle Spartanen, met vooral Camiel Neghli als gevaarlijke man.

Geweldige goal

Na ruim een half uur kwam PSV, zonder Jerdy Schouten en Joey Veerman in de selectie, met het nodige geluk op gelijke hoogte. Olivier Boscagli besloot van ver uit te halen en zijn van richting veranderde schot verraste Olij: 1-1. Drie minuten later kwam PSV al op voorsprong. En hoe. Luuk de Jong nam een voorzet van Boscagli vol op de pantoffel en zag de bal schitterend in de bovenhoek vliegen: 2-1.

LEES OOK: PSV-spelers haken af voor Oranje: 'Logisch gezien het speelschema'

In het begin van de tweede helft gebeurde er van alles. Eerst liet Guus Til een grote kans op de 3-1 liggen. Zijn kopbal uit de voorzet van invaller Johan Bakayoko was een prooi voor Olij. In de tegenstoot stond Dams niet goed gepositioneerd. De linksback haalde een doorgebroken speler neer en scheidsrechter Danny Makkelie kon niet anders dan de rode kaart tonen. Tot overmaat van ramp raakte Dams bij de overtreding zelf geblesseerd.

Bloedende wond

Met tien man moest PSV het anders neer gaan zetten. Echt in de problemen kwam de thuisploeg niet direct, al kon ze zelf aanvallend ook weinig afdwingen. Vervelend moment voor PSV was het uitvallen van De Jong, die met zijn hoofd tegen het hoofd van tegenstander Pelle Clement botste. Met een bloedende hoofdwond kon de spits niet verder, Ricardo Pepi kwam in zijn plaats.

Een kleine tien minuten voor tijd was PSV, met inmiddels Noa Lang, Armando Obispo en Rick Karsdorp in het team, dicht bij de beslissing. Een schot van Bakayoko werd eerst nog gekraakt, in de rebound trof Til de lat. De grootste kansen op een goal waren echter in de extra tijd voor Sparta. Shunsuke Mito verscheen oog in oog met Benitez, maar hij was niet koelbloedig genoeg om voor een stunt te zorgen.

Enorme kansen

Een minuut later tikte Benitez op katachtige wijze een kopbal over de lat. De 2-2 viel alsnog in de 98e minuut en dat zorgde voor een enorme ontlading bij de gasten. Mike Eerdhuijzen stond echter nipt buitenspel, waarbij PSV dus heel goed wegkwam. Met bloed, zweet en tranen bleef het bij 2-1, een zwaarbevochten zege.